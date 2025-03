Nos dois próximos finais de semana, dos dias 22 e 23, 29 e 30, o ponto de ônibus da Avenida Getúlio Vargas, na altura do número 591, será reduzido. O trecho ficará interditado para a demolição de uma marquise interditada. Por conta da intervenção, parte da pista da direita da via também terá bloqueio neste ponto. A obra se divide em duas fases para minimizar os impactos na mobilidade urbana e no trânsito no Centro. A partir de segunda-feira, 24, o ponto de ônibus e a pista estarão totalmente liberados.