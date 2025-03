Foi aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, nessa sexta-feira (21) a municipal que define a redução da jornada de trabalho do servidor público efetivo para 30 horas semanais. A mudança contempla os servidores efetivos que não exercem cargos de direção, chefia, assessoramento e funções gratificadas.

“Essa é uma pauta mundial. Os grandes pensadores sociais dos últimos 200 anos têm dito que a maior riqueza de qualquer ser humano é o tempo, e como ele dispõe o tempo. Agora, estamos aumentando a produtividade dos serviços municipais para que as pessoas possam ter mais tempo livre para estudar, se divertir, ficar com a família, para, enfim, dar à sua vida o sentido do descanso produtivo. Hoje é um grande dia para a Prefeitura de Juiz de Fora”, destaca a prefeita Margarida Salomão.