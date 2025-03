Um homem, de 37 anos, foi linchado até a morte nesse domingo (23), em Juiz de Fora. A vítima foi morta após um desentendimento dentro de uma boate. Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), o homem teria sido colocado dentro do porta-malas de um carro e levado para uma rua próxima ao Estádio Municipal, onde sofreu as agressões. O proprietário e seguranças foram detidos por omissão e levados à delegacia. O motivo da briga não foi informado.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, constatou a morte da vítima.

A casa noturna Madeira's Lounge divulgou uma nota em suas redes sociais. Veja na íntegra.

"O Madeira’s Lounge vem a público manifestar seu mais profundo pesar e indignação pelos atos de violência ocorridos na madrugada de ontem (22/03/2025).

Prezamos pela segurança e pelo bem-estar de nossos clientes e colaboradores, e temos protocolos rigorosos para evitar qualquer tipo de conflito dentro de nossas dependências.

Diante de uma briga iniciada no interior da casa, nossa equipe de segurança agiu prontamente para conter a situação e retirar os envolvidos, seguindo todos os procedimentos adequados. Infelizmente, após a saída do estabelecimento, um episódio de violência ocorreu na via pública, resultando em uma tragédia que nos choca e entristece profundamente.

Reforçamos que não compactuamos com qualquer ato de violência e que estamos colaborando com as autoridades para a elucidação dos fatos. A segurança e integridade de todos sempre foram e continuarão sendo nossas prioridades.

Nos solidarizamos com a família e amigos da vítima neste momento difícil."

O caso segue em investigação para identificar os suspeitos.