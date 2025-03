A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta terça-feira (25), um homem condenado por tráfico de drogas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O suspeito, que estava foragido desde 2023, foi localizado e detido enquanto trabalhava como padeiro em um estabelecimento no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

A captura foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Juiz de Fora e policiais civis do Distrito de Quatro Bocas, localizado no município de Tomé-Açú (PA). Segundo as investigações, o homem fugiu após receber o benefício de saída temporária do sistema prisional paraense, deslocando-se para Minas Gerais.

Após a prisão, ele foi encaminhado às autoridades competentes e aguarda o processo de recambiamento para o estado do Pará, onde deverá cumprir o restante da pena.

