No próximo dia 31 de março, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), irá homenagear quatro vereadores que tiveram seus mandatos cassados pela ditadura militar em 1964. São eles: Peralva de Miranda Delgado, Nery de Mendonça, Francisco Afonso Pinheiro e Jair Reihn. Os representantes foram eleitos democraticamente pelo povo e cassados da Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo golpe de Estado. A homenagem está marcada para às 9h, no pátio da PJF. O responsável desta vez pela arte que irá estampar mais um pilar é o artista Dorin.

A iniciativa faz parte do projeto “Pilares da Democracia”, que, ao longo da gestão, irá reverenciar dez nomes da cidade que se destacaram em virtude da sua luta pelos Direitos Humanos. Gabriela Crochet e Gabriel Pimenta são os outros nomes que já foram referenciados.

Há 61 anos, no dia 31 de março, tropas saíram de Juiz de Fora, sob comando do general Olympio Mourão Filho e derrubaram o governo do até então presidente João Goulart. De acordo com o secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, a escolha da data é para reverenciar a história dos quatro vereadores. “Homenageá-los é reviver a coragem e a resistência. Reviver a luta pela Democracia. Eles se levantaram pela justiça, seus mandatos brilharam na luta pelos direitos dos trabalhadores. Suas memórias são um farol que ilumina o caminho da democracia, lembrando-nos que a luta por liberdade nunca é em vão. Eles foram silenciados, mas seus legados ecoam. Que suas lutas inspirem novas gerações”.

Conheça a história dos vereadores e trabalhistas:

Peralva de Miranda Delgado

Nascimento: 27/07/1932 - Lima Duarte/MG

Falecimento: 02/08/2013

Profissão: Advogado

Atividades: Professor de História e Geografia, Secretário Municipal da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos em Juiz de Fora, integrante do diretório e da Comissão Executiva Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Movimento Nacional da cidade, além de presidente da Câmara Municipal.

Nery de Mendonça

Nascimento: 11/08/1923 - Distrito de Sapé de Ubá - hoje Guidoval

Falecimento: 29/06/2009

Profissão: Professor e advogado

Atividades: Membro das comissões do Sindicato dos Aeroviários, fundador do Sindicato dos Empregados em Assistência Social, Capacitação e formação profissional no estado de Minas Gerais (Senalba/MG), advogado dos sindicatos dos Correios, eletricitários, têxteis e dos trabalhadores da TELEMIG, advogado assistente do sindicato dos jornalistas, dos médicos, presidente da 4ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, vereador da Câmara Municipal de Juiz de Fora, participante das lutas do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, fundador e editor do Jornal Sindical dos Aeroviários denominado "Biruta", fundador do jornal "A Nova Universidade" do curso de direito da UFJF.

Francisco Afonso Pinheiro

Nascimento: 30/10/1926 - Matias Barbosa/MG

Falecimento: 25/06/1993

Profissão: Eletricista

Atividades: Funcionário da Companhia Mineira de Eletricidade, Presidente do Sindicato dos Eletricitários de Juiz de Fora, Presidente do Comando Geral dos Trabalhadores Municipal de Juiz de Fora, Presidente e Vice-Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, Diretor do PMDB.

Jair Reihn

Nascimento: 23/03/1926 - Juiz de Fora/MG

Falecimento: 23/04/1980

Profissão: Industriário

Atividades: Presidente do Sindicato dos Têxteis

Em 2014, a Câmara Municipal restituiu simbolicamente os mandatos dos quatro vereadores do PTB de Juiz de Fora, cassados pela Resolução 141 publicada no período da ditadura militar.