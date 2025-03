Nesta quarta-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado via COBOM para atender a um incêndio em veículo na Rua Tomaz Gonzaga, Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou uma Fiat Fiorino, em chamas.

Segundo os bombeiros, os militares iniciaram prontamente o combate ao incêndio, conseguindo extinguir as chamas rapidamente. O veículo foi quase totalmente consumido pelo fogo.

Após a extinção do incêndio, a guarnição removeu a maior parte dos resíduos sólidos resultantes do sinistro, depositando-os na beirada da rua, e aplicou serragem fina no local para prevenir novos incidentes.

O veículo incendiado foi posteriormente removido para a residência do proprietário pelo guincho.

Felizmente, não houve vítimas. O condutor do veículo não soube precisar as causas do incêndio.