A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou nesta quarta-feira (26) três chamadas para classificados e excedentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A terceira lista de Reclassificação contém 102 nomes; já a segunda Reclassificação para excedentes do Sisu via edital de Vagas Ociosas traz 42 nomes. Também foi divulgado edital de Antecipação com dois aprovados do segundo semestre que terão sua entrada antecipada. Os documentos reúnem, ao todo, 146 convocados.

Para garantir a vaga, os candidatos da lista de reclassificação e das vagas ociosas devem realizar a pré-matrícula on-line até 30 de março, e realizar o envio de documentos, de 1º a 4 de abril. As duas etapas são obrigatórias. É importante ressaltar que os candidatos não serão chamados novamente em futuras reclassificações caso percam os prazos. Veja abaixo como realizar a matrícula.

Os antecipados para o primeiro semestre não precisam realizar a matrícula novamente, devendo apenas comparecer às aulas no início do período letivo, dia 22 de abril.

Matrícula

1ª Etapa – Pré-matrícula:

O primeiro passo para realizar a matrícula consiste na confirmação de interesse na vaga, que deve ser realizada exclusivamente pela internet, até o dia 30 de março, através deste link disponibilizado na página da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara).

2ª Etapa – Envio dos documentos:

Após a realização da pré-matrícula, os candidatos convocados devem preparar a documentação para a matrícula na UFJF, de acordo com o grupo classificado na inscrição do Sisu: ampla concorrência ou cotas.

Os candidatos devem enviar os documentos para confirmar a matrícula entre 1º e 4 de abril, também de forma on-line. Todos os documentos precisam ser digitalizados e anexados no sistema. A lista completa está disponível na Portaria de Matrícula da UFJF.

O limite de tamanho para cada item enviado é de 3MB. Todas as informações contidas nos documentos devem estar legíveis, sem rasuras ou cortes. Confira as orientações de como enviar a documentação.

Novas convocações

O quarto edital de reclassificação e antecipação, além da reclassificação das vagas ociosas serão divulgados em 9 de abril.

