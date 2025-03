A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (27), o mandado de prisão preventiva contra o sétimo suspeito de participação no linchamento e morte de Sebastião Felipe Ladeira, de 37 anos. O crime aconteceu no último domingo (23), no Bairro Aeroporto.

O investigado, de 28 anos, se apresentou espontaneamente na Delegacia Especializada de Homicídios, localizada no Bairro Santa Terezinha, acompanhado de seu advogado. Após prestar depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional.

