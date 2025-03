Neste sábado (29), entre 15h e 17h, o trecho da rua Batista de Oliveira entre a Avenida Itamar Franco e a rua Antônio Dias Tostes ficará interditado para o trânsito de veículos por conta da demolição de um imóvel. No mesmo dia, entre às 15h e 18h, a rua Coronel Antônio Sobreira ficará totalmente interditada para o içamento de um equipamento em área particular.

Caminhada com Cristo ao Cristo

No domingo (30), às 5h30, começa a concentração da Caminhada com Cristo ao Cristo, na esquina da rua Luiz Zuddio com a Estrada Engenheiro Gentil Forn (em frente ao condomínio Chalés do Algarve). A largada está prevista para às 6 horas. Os fiéis irão subir a Estrada do Morro do Cristo.

V Corrida Bahamas

Neste mesmo dia, por conta da realização da V Corrida Bahamas, parte da Via São Pedro, no sentido Centro-Bairro, estará interditada para o trânsito de veículos a partir da Escola Integra até a altura do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora. Por conta da interdição, o trecho da Avenida Senhor dos Passos entre a rua Antônio Soares Ferreira e a Via São Pedro irá operar em mão dupla. O trânsito na Via São Pedro, na pista sentido Bairro-Centro, irá fluir normalmente. A corrida começa às 7 horas, com previsão de término para às 11 horas. Agentes de trânsito estarão no local.