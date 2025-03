Neste domingo (30), dois incêndios a veículos distintos foram registrados em Juiz de Fora.

O primeiro caso ocorreu no distrito de Paula Lima, zona rural de Juiz de Fora, na qual um Ford Ka pegou fogo no quintal de uma residência. O incêndio foi controlado pela população e o Corpo de Bombeiros atuou no rescaldo para garantir a extinção total das chamas.

O segundo incêndio aconteceu no condomínio Fortaleza, em Caeté, onde uma van foi consumida pelo fogo. O Corpo de Bombeiros controlou totalmente as chamas e reclacou o local.

As causas dos dois incidentes ainda estão sendo apuradas.