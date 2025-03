A Prefeitura de Juiz de Fora assinou um convênio com a UFJF para a elaboração do projeto da Usina de Resíduos Sólidos Orgânicos. A iniciativa tem como objetivo transformar lixo em biometano e biofertilizantes, promovendo avanços na sustentabilidade do município.

A usina será instalada no Distrito Industrial e terá capacidade para produzir 2,19 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. O gás gerado poderá abastecer grande parte da frota de veículos da prefeitura e/ou do transporte coletivo urbano, permitindo a substituição de veículos movidos a diesel. A economia gerada com essa mudança poderá variar entre R$ 685.000 e R$ 1.085.000 por mês, totalizando entre R$ 8.220.000 e R$ 13.020.000 ao ano.

O investimento total no projeto é de R$ 40 milhões e, no momento, aguarda-se a aprovação do empréstimo pelo BNDES na Câmara Municipal. A previsão é que a usina inicie suas operações em 2027.

A iniciativa é fruto do Grupo de Trabalho “Novas Energias”, que envolve diversos órgãos municipais, como a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Demlurb, Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Procuradoria Geral do Município e Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav).

Tags:

Gânicos | Orgânicos | Resíduos | Resíduos Sólidos