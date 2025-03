A cidade de Juiz de Fora deve enfrentar uma semana marcada por instabilidade climática, com previsão de chuvas frequentes e risco de temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), um alerta amarelo de tempestade está em vigor nesta segunda-feira (31), entre 12h e 22h. A expectativa é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Previsão para os próximos dias

Terça-feira (01/04): O tempo segue instável, com pancadas de chuva rápidas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C.

Quarta-feira (02/04): Há previsão de tempestades localizadas, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.

Quinta-feira (03/04): Chuvas intensas podem atingir a cidade, mantendo a tendência de instabilidade. As temperaturas ficam entre 19°C e 27°C.

Sexta-feira (04/04): Períodos de chuva devem persistir, com mínima de 18°C e máxima de 24°C.

Sábado (05/04): A tendência é de um dia chuvoso, com temperaturas oscilando entre 15°C e 23°C.

Domingo (06/04): O tempo deve continuar fechado, com chuvas escassas e temperaturas entre 14°C e 21°C.