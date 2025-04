Na tarde do último domingo (30), um homem de 24 anos foi gravemente ferido em uma briga com outro aluno na moradia estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Alta. A agressão teria sido motivada por uma dívida de R$ 400.

De acordo com a PM, o suspeito, de 33 anos, utilizou uma marreta para agredir a vítima, causando uma lesão no crânio. Antes de fugir, o agressor também teria danificado equipamentos eletrônicos pertencentes à vítima.

A ação foi interrompida pelos vigilantes da universidade, que conseguiram deter o suspeito até a chegada dos policiais militares. Ambos os envolvidos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para atendimento médico. Após a ocorrência, a vítima registrou o caso no Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e formalizou uma queixa contra o agressor.

O suspeito assinou um Termo de Compromisso e foi liberado, com a obrigatoriedade de comparecer em juízo no futuro. O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal para as devidas providências.