A Polícia Civil de Juiz de Fora segue avançando na investigação do homicídio de Sebastião Felipe Ribeiro Ladeira, de 37 anos, ocorrido no dia 23 de março de 2025, na porta de uma boate no bairro Aeroporto. Nesta segunda-feira (1º), o décimo suspeito de envolvimento no crime compareceu à Delegacia Especializada de Homicídios, acompanhado de seu advogado, para prestar depoimento.

Ontem (31), o nono investigado também esteve na unidade policial, igualmente assistido por um advogado, e apresentou sua versão dos fatos. Com a oitiva dos suspeitos, a apuração do caso se aproxima da conclusão. Ambos seguem em liberdade.

O inquérito policial será finalizado no prazo de 15 dias, conforme determinação do Poder Judiciário.

