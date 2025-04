O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, atingiu recorde de público na vitória do JF Vôlei sobre o Norde Vôlei, na noite desta terça-feira (1º). No total, 5.293 torcedores prestigiaram o confronto no Ginásio.

O JF Vôlei, projeto que recebe patrocínio da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), venceu por 3 sets a 0 no segundo jogo das semifinais da Superliga B. Com a vitória, o JF Vôlei segue rumo à terceira partida, valendo a vaga na elite do vôlei nacional e também na final da Superliga B.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, destaca a importância do jogo. "Além de avançarmos para o terceiro jogo com uma vitória convincente, a cidade demonstrou que acolheu o JF Vôlei, e o Brasil viu que temos um belíssimo equipamento esportivo em Juiz de Fora, capaz de receber competições de alto nível."

A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer a infraestrutura necessária para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei.

Recorde de público

O JF Vôlei fez história no último jogo no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. Além de conquistar uma vaga nas semifinais da Superliga Masculina B, o time da Zona da Mata quebrou seu próprio recorde de maior público da história do ginásio. A partida contra o Praia Clube, realizada na noite de sexta-feira, 21 de março, teve público de 4.332 pessoas. Já nesta terça-feira, o confronto superou a marca, com 5.293 torcedores.