A designer de interiores Beth Hargreaves, ex-aluna do UniAcademia, representará o Brasil na prestigiada Semana de Design de Milão, que acontece de 7 a 17 de abril na Università degli Studi di Milano. Formada em 2017, Beth participa da exposição "Chuva do Caju" com a poltrona Pau-Brasil, uma peça que celebra a identidade nacional e homenageia a Semana de Arte Moderna de 1922.

A mostra "Chuva do Caju" reúne mais de 50 designers brasileiros e tem como tema central a transformação e a imprevisibilidade, inspiradas no ciclo natural dos cajueiros. O conceito remete à adaptação do design frente a desafios ambientais e sociais, destacando a resiliência e a criatividade dos profissionais do setor.

Inspiração na cultura brasileira

Para Beth, a arte e a brasilidade são aspectos essenciais em seu trabalho. "Minhas peças sempre refletem minhas memórias e experiências de vida. A poltrona Pau-Brasil nasceu do meu encantamento com a Semana de Arte Moderna de 1922 e de nomes como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Quero que meu design conte histórias e traga identidade aos espaços", explica a designer.

Beth iniciou sua trajetória empreendedora ainda na faculdade e, atualmente, atua em Juiz de Fora, Brasília, São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro. "O curso no UniAcademia foi fundamental para minha formação como autônoma e empreendedora. Desde o início, tive clareza de que queria seguir meu próprio caminho, e a graduação me deu a base necessária para isso", afirma.