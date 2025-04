O tradicional "Bar da Fábrica" anunciou nessa quarta-feira (2) em suas redes sociais o encerramento das atividades no Mercado Municipal, em Juiz de Fora.

O BAR DA FÁBRICA, é uma instituição gastronômica cultural com 19 anos na cidade, foi inaugurado em setembro de 2004 compondo um anexo da então Peixaria Ice Fish, que era detentora de uma das lojas nas dependências do Mercado Municipal de Juiz de Fora fundada em 1988, tendo suas atividades encerradas em 2008.

O BAR DA FÁBRICA possui uma área total de 347m², sendo que no pavimento térreo temos o salão, bar, 3 banheiros e churrasqueira. Já no mezanino temos salão, 3 banheiros, cozinha de apoio e depósito. O

ambiente é todo feito em acabamento rústico, como tijolos e teto original aparentes, mostrando a conexão do nome BAR DA FÁBRICA, com a antiga Fábrica Têxtil Bernardo Mascarenhas. O limite de população é de 300 pessoas.

O Acessa entrou em contato com a Prefeitura, que administra o Mercado Municipal e aguarda retorno.

Veja a nota abaixo na íntegra:

"É com muita tristeza que a família

BAR DA FÁBRICA vem aqui comunicar

que o nosso querido bar terá suas atividades encerradas nas dependências do Mercado Municipal.

Agradecemos aqui a todos os amigos, clientes, colaboradores, fornecedores e principalmente aos músicos, artistas, técnicos e a todos que estiverem presentes nos piores e melhores momentos ao longo desses 20 anos que transformaram o BAR DA FÁBRICA em um dos melhores bares com entretenimento da nossa cidade.

Para falar do BAR DA FÁBRICA seriam necessários 37 anos, e não 20. Deixamos aqui um pouco da nossa história que começou no Mercado Municipal, 37 anos atrás, em 1988.

Agradecemos aqui a todos os envolvidos no movimento "Mascarenhas, meu amor " (1983); ao ex prefeito Tarcísio Delgado (1983/1989) ; aos amigos concessionários e permissionários do Mercado Municipal e Pronta Entrega das Fábricas, que se reuniram e arcaram com todas as despesas na reconstrução do Mercado Municipal após o incêndio que destruiu o mesmo em setembro de 1991, em especial ao querido amigo Paulinho Gutierrez. Sem eles não existiria o nosso amado Mercado".