Na próxima quarta-feira (9), todos aqueles que estão regularmente matriculados em alguma instituição da rede pública em Juiz de Fora poderão fazer a solicitação do benefício do Passe Livre Estudantil por meio do formulário que ficará disponível na página inicial do site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Basta informar os dados pessoais e incluir alguns documentos, que serão analisados pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), e logo o estudante será informado sobre como e onde retirar o seu cartão.

Quem tem direito ao passe livre?

1- Alunos de instituições públicas de ensino da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio e educação de jovens e adultos) no Município de Juiz de Fora;

2- Alunos dos Cursos Populares para Concursos vinculados à Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora;

3- Alunos de instituições públicas de ensino da educação profissional e tecnológica no Município de Juiz de Fora;

4 Alunos de instituições públicas de ensino superior no Município de Juiz de Fora.

A gratuidade será concedida independente da distância entre a residência do estudante e a instituição de ensino.

Quais documentos são necessários?

1- documento oficial de identificação com foto do estudante;

2- documento oficial com o foto do responsável legal na hipótese do estudante ser menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz;

3- comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 90 dias, em nome do estudante ou de seus responsáveis legais;

4- comprovante de matrícula válido, emitido pela instituição de ensino no prazo máximo de 90 dias.