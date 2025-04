Após vários acidentes ocorridos na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora, o limite de velocidade no trecho foi reduzido, passando de 60km/h para 50 km/h. As equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) realizaram as modificações nas sinalizações horizontal e vertical que indicam o limite de velocidade, e ainda reforçaram as sinalizações de advertência.

Com a conclusão dos trabalhos, a mudança já passa a vigorar.

Tags:

acidente