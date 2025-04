Neste sábado (5), um carro Prisma, de cor prata, capotou no acostamento na BR-040, em frente a ArcelorMittal, depois de perder o controle. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e constataram que o motorista já havia sido retirado do veículo por terceiros.

A vítima do acidente apresentava traumatismo craniano e se encontrava sozinho no veículo. A equipe da Via Mineira já estava prestando atendimento à vítima, que foi estabilizada e encaminhada no hospital mais próximo. A Polícia Militar e a Polícia Federal Rodoviária também compareceram no local.

