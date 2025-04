A semana promete variações no clima para os moradores de Juiz de Fora, com dias de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente a partir da quarta-feira (9).

Nesta segunda-feira (7), o tempo permanece parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 14°C e 24°C. Já na terça-feira (8), o cenário continua semelhante, com muitas nuvens e tempo firme ao longo do dia.

A partir de quarta-feira (9), o clima esquenta um pouco e a previsão aponta pancadas de chuva à noite. As temperaturas devem ficar entre 19°C e 27°C. Na quinta (10), o dia começa com sol entre nuvens e há previsão de chuvas isoladas durante a tarde, com máximas chegando a 28°C.

A sexta-feira (11) deve ter sol com algumas nuvens e possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e da noite. O fim de semana segue com o mesmo padrão: sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva previstas para o final do dia tanto no sábado (12) quanto no domingo (13).