O cadáver de uma mulher de 39 anos foi encontrado no sábado (6) no interior de uma casa abandonada, no bairro Granbery, em Juiz de Fora. Conforme informações da Polícia Civil, ocorrência foi inicialmente encaminhada à 7ª Delegacia de Polícia Civil. Entretanto, diante dos indícios de morte violenta constatados na cena, o procedimento foi repassado à Delegacia Especializada de Homicídios (DH), responsável pela apuração de crimes dolosos contra a vida.

O corpo foi localizado com as mãos amarradas e despido da cintura para baixo, trajando apenas uma blusa branca de crochê. A Perícia Oficial compareceu ao local para os levantamentos de praxe e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde será submetido à necropsia.

A Polícia Civil complementa que em decorrência da forma como o corpo foi encontrado, não é descartada a hipótese de violência sexual, que será devidamente apurada no curso das investigações.

As diligências seguem em andamento, sob sigilo, a fim de preservar a integridade da apuração.

Corpo | Encontrado | Polícia