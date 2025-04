O HU-UFJF, acaba de dar um importante passo na modernização da saúde pública em Juiz de Fora e região. A instituição passou a oferecer o tratamento por HemoDiaFiltração online (HDF-online) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se um dos poucos hospitais públicos do país a contar com essa tecnologia de ponta.

O avanço foi possível graças a um investimento de R$ 2,29 milhões, proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Ana Pimentel. Os recursos permitiram a aquisição de 37 novos equipamentos para o serviço de hemodiálise do HU, incluindo máquinas específicas para a realização da HDF-online – um procedimento mais preciso e eficaz do que a hemodiálise convencional, especialmente indicado para pacientes com insuficiência renal crônica.

Segundo o superintendente do HU, Dimas Araújo, a chegada das novas máquinas representa um salto na qualidade da assistência prestada aos cerca de 130 pacientes que realizam hemodiálise no hospital. “É um investimento que melhora não apenas o cuidado com os nossos pacientes, mas também o ensino dos nossos residentes e alunos. Com isso, elevamos o padrão do serviço e nos preparamos para os próximos anos com mais estrutura e qualidade”, afirma.

O que é a HDF-online ?



A hemofiltração online combina duas técnicas de purificação do sangue: a difusão, utilizada na hemodiálise convencional, e a convecção, da hemofiltração. De acordo com o nefrologista Paulo Suassuna, responsável técnico da Terapia Renal Substitutiva do HU-UFJF, essa combinação permite a remoção de toxinas maiores e substâncias que costumam ser mais difíceis de eliminar com a diálise tradicional.

“Estudos já mostraram que a HDF-online oferece melhores resultados clínicos, maior eficiência no tratamento e mais conforto para os pacientes”, destaca Suassuna. Além de reduzir sintomas como hipotensão, cãibras e fadiga, o tratamento também proporciona um ambiente mais seguro e humanizado.

Tags:

SUS