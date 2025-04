Juiz de Fora iniciou nesta segunda-feira (7) a Campanha de Vacinação contra a Influenza para o públicos-alvo preconizados no início da campanha. A aplicação acontece durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h.

Veja os públicos-alvo elegíveis para a campanha:



- crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- pessoas com 60 anos ou mais; as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto);

- trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais;

- trabalhadores dos Correios;

- os professores e professoras;

- pessoas em situação de rua;

- profissionais das forças de segurança, salvamento e das Forças Armadas;

- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

- pessoas com deficiência permanente;

- caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

- população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Sobre a vacina

A vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19.

A vacina contra a Influenza pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema.

Documentação

É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS ou Certidão de Nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada também a necessidade da aplicação de outras vacinas.

São considerados trabalhadores da saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Assim, compreende tanto os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.

Incluem-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde.

Para fins de comprovação, os trabalhadores de saúde devem levar documentação que comprove o vínculo ativo. Os profissionais do transporte e caminhoneiros, assim como os de segurança e salvamento e das Forças Armadas também precisam apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função.

No caso dos professores, deverão receber a vacina influenza mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa como professor. Todos os professores das escolas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e superior, de caráter público e privado.