Na última semana, uma operação realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), Vigilância Sanitária e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de 39 litros e no descarte de 150 litros de bebidas destiladas e outros produtos impróprios para o consumo.

A ação, que ocorreu em bares do município, teve como objetivo garantir a segurança alimentar e combater a venda de mercadorias sem procedência regulamentada.

Produtos apreendidos e descartados

150 litros de destilado de cana-de-açúcar (sem registro oficial);

Mel, pescado e derivados de origem animal sem certificação;

Alimentos preparados em condições insalubres, colocando em risco a saúde pública.

Os produtos irregulares foram inutilizados no local para evitar sua reintrodução no mercado.

Como denunciar irregularidades?

A população pode colaborar com as fiscalizações reportando estabelecimentos suspeitos através do (32) 3690-7472.