Juiz de Fora ganha, nesta quinta-feira (10), um novo ponto de encontro entre tradição e modernidade: o Mercado Municipal, que será inaugurado oficialmente às 16h30, em cerimônia restrita a convidados. A abertura ao público acontecerá a partir das 18h.

Revitalizado, o espaço chega com a proposta de fortalecer o comércio local, valorizar a cultura regional e impulsionar a gastronomia da cidade. No primeiro piso, os visitantes poderão encontrar lojas de hortifruti, condimentos, laticínios, vinhos, embalagens, peixaria, açougue, entre outros segmentos. O Centro de Referência do Artesanato, com mais de 20 expositores, funcionará no anexo.

Já o segundo piso abriga a área gastronômica, com bares, lanchonetes e restaurantes. O local também será palco de diversas manifestações culturais, por meio do Mercado Cultura MC AICE e da Galeria Nívea Bracher, que irão oferecer ao público uma programação variada, com cinema, música, teatro, espetáculos infantis e exposições.

Na noite de abertura, o público poderá conferir exposições de artistas locais, explorar o Mapa Turístico da cidade, tirar fotos no cantinho “instagrámavel” com temática do novo mercado e curtir um show do grupo Samba dos Amigos. Excepcionalmente no dia da inauguração, todas as lojas funcionarão até às 22h.

A partir de sexta-feira (11), os bares e restaurantes funcionarão todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, das 10h às 22h. Já as demais lojas abrirão de segunda a sexta, das 8h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h.