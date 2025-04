Nessa quinta-feira (10) o Novo Mercado Municipal foi oficialmente entregue à população e já está em pleno funcionamento. Localizado no coração da cidade, o Mercado Municipal é um dos símbolos históricos de Juiz de Fora. Com a reforma, o espaço ganhou nova estrutura moderna com acessibilidade, mais segurança, mais espaços de comercialização, locais dedicados ao artesanato, à cultura e à gastronomia, mas preservando os elementos arquitetônicos originais que remetem à sua história como Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas.

Em seu discurso, a prefeita relembrou toda a história do mercado e dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade. Desde a fábrica Bernardo Mascarenhas, símbolo da então “Manchester Mineira”, passando pelo incêndio, o movimento “Mascarenhas, meu amor”, até hoje, com a inauguração do novo Mercado Municipal como um marco do Centro Histórico de Juiz de Fora.

“Como uma fênix, o espaço renasce. Quero agradecer profundamente a todos vocês que estão aqui e a Câmara Municipal, por ter aprovado o recurso do Finisa que está aplicado muito bem nesta obra. Nesse momento, a minha felicidade é pelo tanto de gente que está aqui. Esse mercado é da cidade de Juiz de Fora. Encerro com o Dante Alighieri, que nos diz que "é o amor que move o sol e as outras estrelas". E é com muito amor a Juiz de Fora que nós aqui estamos escrevendo uma nova história”, destacou a prefeita.

O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, José Márcio Garotinho complementou: “o sentimento é de orgulho em saber que Juiz de Fora tem um espaço tão ou mais bonito que o mercado de Curitiba, São Paulo ou Belo Horizonte. Aqui, volta à nossa memória a história desse espaço que vivi e acompanhei. Parabéns, prefeita, pela reforma que você fez, mas acima de tudo, muito, muito obrigado pela qualidade do espaço que você está entregando para a cidade”.

Superintendente da Funalfa na década de 70, Reginaldo Arcuri, um dos protagonistas do movimento “Mascarenhas, meu amor“, destacou que o processo de desindustrialização da cidade foi um período complicado, superado com união de forças.

“O Mascarenhas, efetivamente simbolizou esse conjunto sendo símbolo da união da cidade que lutou para dar a esse símbolo utilidade e força. Com essa inauguração, Margarida dá uma demonstração de que a cidade é capaz de se unir para poder avançar. Estamos todos muito felizes”.

O vice-prefeito, Marcelo Detoni, também parabenizou a cidade por essa importante conquista. “Esses 100 dias foram de muito aprendizado. Estou participando da alegria da inauguração, o que deve-se à iniciativa da prefeita, dos secretários, dos que estiveram na obra e dos comerciantes que vão assumir o espaço. Juiz de Fora merece isso. Gostaria de parabenizar todos que participaram desta entrega para a cidade”.

Na cerimônia, o permissionário Carlyle Francisco Lopes Barros, comerciante no Mercado Municipal há 36 anos, também parabenizou a Prefeitura pela obra. “Quero agradecer de coração a prefeita Margarida Salomão, por essa grande obra que ficou maravilhosa. Queremos receber vários turistas que visitam nossa cidade.

Após o descerramento da placa de inauguração, a prefeita também inaugurou a Galeria Nívea Bracher e o Mercado Cultural MC AICE. Além das melhorias na infraestrutura, o novo espaço também passa a abrigar uma programação cultural regular, com música ao vivo, cinema, apresentações artísticas e exposições, tornando-se um ponto de encontro para moradores e turistas.

Após a cerimônia, as portas foram abertas para os visitantes conhecerem e desfrutarem de um ambiente renovado e acolhedor. Para animar a festa, o grupo Samba dos Amigos foi a atração principal da noite.

Horário de funcionamento

No Mercado, o público pode comprar tudo que precisa em um só lugar. Há lojas de diversos segmentos como bares, restaurantes, lanchonetes, hortifruti, grãos, sementes, temperos e especiarias, produtos naturais, empreendimentos da agricultura familiar, açougue, peixaria, laticínios, adega, massas, quitandas, embalagens, floriculturas e artesanatos.

Os bares e restaurantes do Novo Mercado Municipal funcionarão todos os dias, inclusive aos finais de semana, das 10h às 22h. Já o comércio em geral, funcionará de segunda a sexta, das 8h às 19h, final de semana e feriados, das 8h às 13h.

O Mercado Cultura MC AICE terá programação de terça a domingo. A programação do mês de abril já pode ser conferida no instagram do Mercado Municipal @mercadomunicipaljf.

Reforma do Mercado Municipal

Toda a área reformada possui 4.820,00m². Foi feita a manutenção dos quiosques no térreo, com uma grande variedade de produtos voltados à atividade central do mercado, e a instalação de uma grande praça de alimentação no segundo andar, com restaurantes, mesas e um pequeno palco. Neste mesmo piso, foi feita sala de exposições, para estimular o acesso a outras formas de cultura e valorizar artistas locais e da região.

No prédio anexo, onde funcionava a secretaria de Educação, foram criados: centro de artesanatos, no andar térreo, e um centro audiovisual, no segundo andar, que possui o objetivo de fomentar essa área na cidade, além de um pequeno auditório para projeções de filmes, curtas e outros produtos.