A semana mais importante do ano para os católicos tem início neste domingo, com a celebração de Ramos. O Domingo de Ramos, celebrado este ano no dia 13 de abril, lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos judeus. Os ramos abençoados nesse dia são o sinal da vitória da vida sobre a morte e o pecado.

No Brasil, este é também o dia da Coleta da Solidariedade, que encerra a Campanha da Fraternidade (CF). Esse fundo é o que viabiliza o gesto concreto da CF promovido todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Confira, abaixo, a programação de celebrações deste dia nas paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora:

Catedral Metropolitana – Centro

Dia 12 de abril – Sábado

16h30 – Procissão de Ramos saindo da Gruta de Nossa Senhora Aparecida

17h – Missa de Ramos da Catequese

Dia 13 de abril – Domingo

7h, 10h, 12h, 16h, 18h e 19h30 – Missas de Ramos

9h – Benção e distribuição de Ramos na Igreja São Sebastião, procissão até a Catedral onde acontecerá a Missa solene presidida por Dom Gil Antônio Moreira

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

Dia 12 de abril – Sábado

17h – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Visitação

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Concentração na praça do Bom Pastor

Em seguida procissão até a Matriz

19h – Missa na Matriz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção de Ramos na Matriz, seguida de procissão até a Capela São Bernardo

Após, Missa Campal

19h – Bênção de Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Procissão saindo da Igreja Matriz, seguida de Missa no Campo do bairro Santa Paula

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Bênção dos Ramos e procissão saindo da Com. São Tarcísio para praça próximo à UBS, seguida de Missa

7h – Bênção dos Ramos e procissão saindo da Com. São Frei Galvão para praça próximo à UBS, seguida de Missa

7h30 – Benção dos Ramos, procissão e Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

Dia 13 de abril – Domingo

8h30 – Procissão saindo da Comunidade Deus Trino em direção à Comunidade de Santa Cecília

9h – Missa na Comunidade Santa Cecília

10h30 – Procissão saindo da Casa dos Vicentinos em direção à Igreja Matriz, seguida de Missa na Matriz

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

Dia 13 de abril – Domingo

18h – Santa Missa no início rua da Passagem

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Procissão de Ramos saindo da Comunidade São Judas Tadeu e Nossa Senhora Rosa Mística, seguida de Missa na Matriz

9h30 – Procissão saindo da esquina da rua Francisco de Almeida com Martinho Gonçalves, seguida de Missa na Com. Nossa Senhora Aparecida (Cerâmica)

18h30 – Procissão saindo da Vila Militar, seguida de Missa na Com. São Geraldo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

Dia 12 de abril – Sábado

18h – Missa e bênção dos ramos na Comunidade Santa Bárbara

19h30 – Missa e bênção dos ramos na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Celebração e bênção dos ramos na Comunidade Sagrada Família

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Missa e bênção dos ramos na Matriz

8h – Bênção dos ramos, procissão (saindo da Rua Assuene Antônio Ribeiro, 753) e Missa

9h30 – Missa e bênção dos ramos na Matriz

18h – Bênção dos ramos, procissão (saindo da Av. Férrea, 23) e Missa

18h30 – Bênção dos ramos, procissão (saindo da Comunidade Nossa Senhora de Fátima para a Matriz) e Missa

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

Dia 13 de abril – Domingo

7h, 17h e 19h30 – Missa na Igreja da Glória

9h – Bênção dos ramos no Colégio Santa Catarina, Procissão até a Igreja da Glória e Missa Solene

9h – Missa na Capela São Roque

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Procissão saindo da Praça Bairro Grama para a Matriz onde acontece a Missa e bênção dos ramos

16h- Procissão saindo da Escola Arllete Bastos (P. Independência) para a Igreja Nossa Sra. Aparecida onde acontece a Missa e bênção dos ramos

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

Dia 12 de abril – Sábado

8h – Via-Sacra em Água Santa

16h30 – Missa Solene de Ramos em Penido

18h – Bênção de Ramos e Missa na Igreja em Cachoeira

19h30 – Bênção de Ramos e Missa na Fazenda do Tanque

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Benção de ramos e procissão saindo da entrada da Fazendinhas em direção à Matriz, para a Missa Solene de Ramos

8h – Missa Solene de Ramos na Igreja em Ribeirão do Carmo

10h – Missa Solene de Ramos na Igreja em Toledos

10h – Bênção e Procissão de Ramos, saindo da Igreja da Vila São José em direção a igreja Matriz

Paróquia Universitária Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

Dia 12 de abril – Sábado

19h – Missa de Ramos na Matriz

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção, Procissão e Missa de Ramos na Igreja Santana

8h – Celebração de Ramos na Matriz

9h30 – Benção, Procissão e Missa de Ramos na Igreja São Charbel

17h30 – Benção, Procissão e Missa de Ramos na Matriz

19h30 – Missa de Ramos na Igreja de Santana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Bênção dos Ramos na Comunidade São Francisco de Paula, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

18h – Bênção dos Ramos e Missa na Comunidade São Judas Tadeu

19h30 – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

Dia 13 de abril – Domingo

7h- Bênção de Ramos na Comunidade Nossa Senhora da Paz, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

7h- Bênção de Ramos na Comunidade Santa Clara, seguida de procissão até a Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia, onde será celebrada a Missa

9h30- Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Comunidade São Sebastião

9h30 – Bênção de Ramos na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, seguida de procissão até a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde será celebrada a Missa

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Em seguida, procissão de depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos para Comunidade Nossa Senhora da Paz

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Celebração de Ramos no Colégio Santos Anjos

9h30 – Celebração de Ramos na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e na Matriz

18h30 – Celebração de Ramos na Matriz, começando no estacionamento

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

Dia 13 de abril – Domingo

10h30 – Benção dos Ramos, procissão e Missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

Dia 12 de abril – Sábado

18h – Missa de Ramos nas comunidades São Geraldo e Santa Teresinha

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Missa de Ramos na Comunidade São Francisco, São Sebastião e na Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Bethel)

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Benção dos Ramos na Capela Nossa Senhora Aparecida, seguida de Procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e Missa na Igreja do Rosário (procissão saindo da Rua Ambrósio Braga, 120)

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Igreja do Rosário

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

Dia 13 de abril – Domingo

16h – Bênção dos Ramos e Missa na Capela Senhor dos Passos

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção dos Ramos e procissão saindo da Comunidade São Vicente de Paulo para Matriz com Missa

Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus – Bairu

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos na Praça da Baleia, seguida de Procissão e Missa no Santuário

19h – Bênção de Ramos e Missa no Santuário

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

Dia 13 de abril – Domingo

8h30 – Bênção dos Ramos no Abrigo Santa Helena, seguida de procissão para a Igreja Matriz com Missa Solene

11h- Missa e procissão na comunidade Santo Antônio

19h – Bênção dos Ramos na porta da igreja Matriz, seguida de Missa Solene

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

Dia 12 de abril – Sábado

17h – Benção dos Ramos e Missa na Matriz (com as crianças)

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção dos Ramos na casa da Sra. Wanda, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

8h – Benção dos Ramos em frente ao Supermercado Monteiro, seguida de procissão à Capela São Francisco, onde será celebrada a Missa

9h45 – Benção dos Ramos na primeira rotatória, seguida de procissão à Capela Santa Filomena

19h – Benção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Procissão saindo do Santuário em direção à Matriz, seguida de Missa

18h – Procissão saindo da Praça Santa Luzia em direção ao Santuário, seguida de Missa

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

7h45 – Bênção dos ramos na Comunidade Santos Arcanjos seguida de procissão para a Comunidade São Lucas, onde será celebrada a Missa

9h15 – Benção dos ramos no Ambulatório, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

9h45 – Bênção dos ramos na Comunidade São Judas Tadeu seguida de procissão para a Comunidade Santa Maria, onde será celebrada a Missa

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Santa Terezinha

Dia 12 de abril – Sábado

18h – Missa de Ramos na Comunidade Mãe Peregrina

19h – Missa de Ramos na Comunidade Nossa Senhora das Graças

Dia 13 de abril – Domingo

8h30 – Bênção do Ramos e procissão (saindo do Batalhão em direção à Igreja Matriz), e Missa

19h – Missa e Bênção dos Ramos na Matriz

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna

Dia 12 de abril – Sábado

18h – Procissão e Celebração na Comunidade São Miguel

Dia 13 de abril – Domingo

8h30- Procissão e Missa na Comunidade Divino Espírito Santo

19h – Procissão e Missa na Matriz

Paróquia São Benedito – São Benedito

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Distribuição e Bênção dos Ramos (Encontro das ruas Arthur Machado Filho e rua Goiás), seguida de Procissão para a Matriz

8h – Missa na Matriz

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

Dia 13 de abril – Domingo

8h30 – Benção dos ramos e procissão saindo da Escola Dom Justino, seguida de Missa na Matriz

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e Missa na Comunidade São Domingos (início na Rua Porfirio Barbosa, 259)

8h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz (início na Rua Joaquim de Almeida, 249 – Jardim Laranjeiras)

18h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz (início na Rua Oscavo Gonzaga Prata, 380/101 – Jardim Liú)

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística (início em frente à Escola Municipal José Calil Ahouagi, Rua das Marcassitas, 231 – Marilândia)

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

Dia 12 de abril – Sábado

15h – Meditação das Dores de Nossa Senhora, seguida de Missa com Unção dos Enfermos

19h30 – Bênção de ramos e Missa na Comunidade Santa Lúcia

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Bênção de ramos e Missa na Comunidade São Vicente

8h30 – Bênção de ramos e Missa na Comunidade Santo Antônio

10h30 – Bênção de ramos e Missa na Comunidade Sagrado Coração

18h – Bênção de ramos e Missa na Matriz

Paróquia São Jorge – Melquita

Dia 13 de abril – Domingo

9h e 18h30- Santa e Divina Liturgia com benção dos ramos

Paróquia São José – Costa Carvalho

Dia 13 de abril – Domingo

7h, 10 e 19h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa

Paróquia São Mateus – São Mateus

Dia 13 de abril – Domingo

7h, 8h30, 10h, 12h, 18h, 20h – Missas

17h – Oração das Vésperas na Praça Adélia Saggioro

17h30 – Bênção dos Ramos, seguida de procissão até a Igreja São Mateus, onde será celebrada a Missa

19h – Procissão de depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores na Capela Imaculada Conceição

Paróquia São Pedro – São Pedro

Dia 13 de abril – Domingo

7h e 19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

7h30 – Bênção dos Ramos na Capela Nhá Chica, procissão até a Capela Santa Rita, onde será celebrada a Missa

7h30 – Bênção dos Ramos na casa da Ana Castilho, procissão até a Capela Cruzeiro de Santo Antônio, onde será celebrada a Missa

9h30 – Bênção dos Ramos na Praça, procissão até a Capela Nossa Senhora da Penha, onde será celebrada a Missa

9h30 – Bênção dos Ramos na Praça, procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia São Pio X – Ipiranga

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Bênção dos Ramos na Praça do Ipiranga, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

7h – Bênção dos Ramos na Igreja de São Francisco, seguida de procissão para a Igreja de Santa Isabel, onde será celebrada a Missa

7h – Bênção dos Ramos na Praça do Santa Efigênia, seguida de procissão para a Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, onde será celebrada a Missa

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Bênção dos ramos (na Casa de Nicolina Delfina – Rua Maria Minervina de Jesus, 30 – Novo Triunfo)

Em seguida, procissão até a Matriz onde será celebrada a Missa

10h – Concentração e bênção dos ramos na Comunidade Santo Antônio

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

Dia 13 de abril – Domingo

7h20 – Terço dos Homens na Quadra

8h – Bênção dos Ramos em frente a Quadra seguida de Procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Após a Missa, haverá atendimento de confissões

10h – Celebração da Palavra na Comunidade Santa Rita

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos em frente à casa da Rita, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

Quase-Paróquia Santa Maria Eterna – Humaitá

Dia 13 de abril – Domingo

18h – Bênção dos Ramos e procissão saindo do Campo do Colorado

Em seguida, Missa

Santuário Eucarístico São João Evangelista – Centro

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e Missa (início na garagem do Cenáculo)

Igreja São Sebastião – Centro

Dia 13 de abril – Domingo

7h30, 11h e 18h30 – Missas

9h – Bênção e procissão dos ramos, saindo da Igreja de São Sebastião para a Catedral

Capela Santa Maria Eufrásia – Alto dos Passos

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Procissão e Missa

Arautos do Evangelho – Bosque do Imperador

Dia 13 de abril – Domingo

8h, 11h, 17h e 18h30 – Missas

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

Dia 13 de abril – Domingo

14h – Benção dos Ramos e Missa em São Domingos

17h – Benção dos ramos em frente à capela Santo Antônio, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos ramos, procissão saindo da Capela São Sebastião em direção à Igreja Matriz, onde será celebrada a Missa

19h – Bênção dos ramos, procissão e Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

Dia 13 de abril – Domingo

17h30 – Benção dos Ramos e procissão na Igreja de São Nicolau

18h30 – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Missa e bênção dos ramos na Matriz

14h – Missa e bênção dos ramos na Comunidade da Várzea

19h – Bênção dos ramos na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, seguida de procissão até a Igreja Matriz

Em seguida, Missa na Matriz

Paróquia São José – Bicas/MG

Dia 12 de abril – Sábado

18h30 – Bênção de Ramos, Procissão e Missa na Comunidade Santo Antônio

Dia 13 de abril – Domingo

9h30 – Bênção de Ramos (na Praça São José), seguida de Missa na Matriz

18h30 – Celebração na Comunidade Santa Helena

18h30 – Bênção dos ramos, procissão (saindo da Comunidade Sagrado Coração de Jesus) e Missa

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

Dia 13 de abril – Domingo

11h – Bênção dos Ramos, seguida de procissão saindo da Escola para a Matriz, onde será celebrada a Missa

18h30 – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

Dia 13 de abril – Domingo de Ramos

8h – Bênção dos Ramos em frente ao Hospital Municipal, seguida de Missa na Matriz

15h – Missa na Comunidade do Taboão

19h – Missa na Matriz

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

Dia 13 de abril – Domingo

18h – Bênção dos Ramos na Praça Almirante Barroso, logo em seguida procissão em direção à Igreja Matriz

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

Dia 12 de abril – Sábado

16h – Procissão e Missa em Boa Vista

18h – Procissão e Missa em Penha Longa

Dia 13 de abril – Domingo

6h30 – Procissão iniciando na Rua Dona Santinha (casa da Dona Nadir) seguindo para a igreja Matriz, onde será celebrada a Missa

8h30 – Procissão iniciando na Parada Braga seguindo para a igreja em Estação

11h – Procissão e Missa em Santa Fé

18h – Procissão iniciando em frente à Matriz e retornando para a Santa Missa

Paróquia São Vicente de Paulo – Coronel Pacheco/MG

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Bênção dos Ramos na Praça do Bairro São Cristóvão, seguida da procissão até a Matriz, onde haverá Missa Solene10h – Bênção dos Ramos na ponte, procissão e Missa na Comunidade Bom Jesus

18h30 – Bênção dos Ramos na Praça da Igreja Matriz Missa Solene

Paróquia Santíssima Trindade – Descoberto/MG

Dia 12 de abril – Sábado

18h – Missa na Comunidade Ribeirão dos Mineiros

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Bênção dos Ramos na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, procissão na Praça da Matriz e Santa Missa com a Catequese

11h – Bênção dos Ramos e Missa na Comunidade Cachoeira

16h – Bênção dos Ramos e Missa na Comunidade Pouso Alegre

18h – Bênção dos Ramos na Igreja do Rosário, seguida de procissão à Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h30 – Benção dos Ramos em frente a Sede da SSVP (Rua Alfredo Rodrigues) em seguida procissão para a Igreja Matriz

9h – Santa Missa

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos (na Praça), seguida de procissão para Matriz, onde será celebrada a Missa

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

Dia 12 de abril – Sábado

9h – Missa com Unção dos Enfermos na Capela Nossa Senhora Rosa Mística

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

*Haverá compartilhado após as Missas

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Bênção dos Ramos em frente casa da Kátia Berteli, seguida de procissão até a Capela Rosa Mística, onde será celebrada a Missa

17h30 – Bênção dos Ramos próximo à escadaria da banda, seguida de Procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Santuário Basílica Senhor Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

Dia 12 de abril – Sábado

14h30 – Procissão de Ramos saindo de Quirinos até Igreja em Augusto Pestana, onde será a Missa

14h – Celebração de Ramos em Vargem da Imagem

15h – Celebração de Ramos em Serra I

17h – Celebração de Ramos em Patrimônio

17h – Celebração de Ramos em Mato Virgem

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e Missa no Santuário

10h – Bênção dos Ramos e Missa no Santuário com romeiros

14h – Celebração de Ramos em Piedade, Silviano Branão, Serra II e Soberbo

16h – Bênção de Ramos na comunidade Santa Maria e procissão para o Santuário Basílica, onde será celebrada a Missa

Logo após, haverá procissão do depósito de Nossa Senhora das Dores para Capela Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

Dia 12 de abril – Sábado

17h30 – Bênção dos Ramos e Missa na comunidade de São Sebastião – Vila Afonso Pena

19h – Bênção de Ramos e Missa na Igreja de São José Operário, na Vila Cruzeiro

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Missa na Igreja do Rosário

8h – Bênção de Ramos e Procissão para a Igreja de Santa Teresinha, seguida da Missa

9h30 – Bênção de Ramos, em frente ao Banco do Brasil, Procissão para a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, seguida da Missa com as crianças da Catequese Paroquial

14h – Benção dos Ramos e Missa na Comunidade de Orvalho

16h – Benção dos Ramos e missa na comunidade de Manejo

18h – Bênção de Ramos na Igreja Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

Dia 13 de abril – Domingo

17h – Benção dos Ramos Capela de Nossa Senhora do Rosário, de onde seguirá a procissão rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Mercês onde será celebrada a Missa

Paróquia São Sebastião – Maripá de Minas/MG

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Benção dos Ramos nas proximidades do Centro de Fisioterapia, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

Dia 12 de abril – Sábado

15h – Missa com a Unção dos enfermos e idosos na Matriz

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos no adro da Capela do Rosário e procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição onde será celebrada a Missa da Paixão

8h – Bênção dos Ramos no Bairro Nova Cidade, indo até a capela Nossa Senhora de Fátima (Monte Alegre), onde será celebrada a Missa da Paixão

18h – Bênção dos Ramos e Missa da Paixão na São Sebastião (Cotegipe)

18h – Bênção dos Ramos e Missa da Paixão na Nossa Senhora da Penha (Penha)

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

14h30 – Bênção dos Ramos e Missa em Quintilianos

18h – Bênção dos Ramos e procissão saindo do Museu (Dalmo Tinoco) para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

Dia 13 de abril – Domingo

17h – Bênção dos Ramos na Praça da Comunidade de Santana, seguida de procissão para a Matriz, onde será a Missa

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

Dia 13 de abril – Domingo

9h – Missa com benção de Ramos, com a Catequese, na Matriz

17h – Benção de Ramos na praça seguida de procissão para Matriz, onde será Santa Missa

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção e Procissão de Ramos em frente ao Hospital, seguida de Missa

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção de Ramos e procissão saindo da Capela do Rosário, seguida de Missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Rio Novo/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção dos Ramos em frente a Reserva Ecológica Campo Belo, seguida de procissão e Missa

10h – Celebração da Palavra na Comunidade São Sebastião (Furtado de Campos)

19h – Bênção dos Ramos e Missa

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e Missa na Capela do Divino

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz, seguida de procissão do depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos na Santa Casa

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Rochedo de Minas/MG

Dia 13 de abril – Domingo

19h – Benção de Ramos e procissão saindo da Casa da Cultura e até a Matriz, onde haverá Santa Missa

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção dos Ramos em frente à Igreja Matriz e procissão até a Quadra do Morrão, onde será celebrada a Missa

11h30 – Procissão e Missa no Barreado

18h – Procissão e Missa em Conceição

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Ibitipoca/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Procissão de ramos saindo de perto da Igrejinha e Missa na Matriz

19h – Missa na Matriz e Procissão do Senhor dos Passos

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

Dia 13 de abril – Domingo

7h30 – Bênção dos Ramos e procissão saindo da Praça da Estação até a Matriz, onde será celebrada a Missa

15h – Bênção dos Ramos e Missa na Bananal

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

Dia 12 de abril – Sábado

16h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração no Salão Comunitário de Souza Aguiar)

18h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração nas comunidades do Bairro das Flores e Migliano)

Dia 13 de abril – Domingo

6h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração em Sossego)

8h – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração em Silveira Lobo)

9h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração em frente a Creche Municipal)

16h30 – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração em frente à Estação, em Ericeira)

19h – Bênção dos Ramos, Procissão e Missa (concentração em frente à Prefeitura)

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e procissão (saindo da Quadra do Centro Social em direção à Matriz) e Missa

19h – Missa e Procissão do Senhor dos Passos para Maternidade

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande/MG

Dia 13 de abril – Domingo

9h30 – Bênção de Ramos, seguida de procissão saindo em frente à APROSA para a Matriz, onde será celebrada a Missa

16h – Bênção de Ramos, seguida de procissão saindo da Quadra Poliesportiva de Mirantão em direção da Capela Senhor Bom Jesus dos Pobres, onde será celebrada a Missa

19h – Bênção dos Ramos e Missa na Capela São João Batista (Maringá)

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos na Igreja São José Operário, procissão e Missa na Matriz

8h30 – Bênção dos Ramos no Seminário Santo Antônio, procissão e Missa na Igreja Santo Antônio

15h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Mant. II)

15h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Posses)

18h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Igreja São Francisco de Assis

18h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Igreja Nossa Senhora das Graças

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

Dia 12 de abril – Sábado

15h – Calixto Bênção de Ramos, seguida de procissão em direção à igreja São João Batista e Santa Missa.

19h – Campo Alegre – Bênção de Ramos na casa do Sr. Edson, seguida de procissão em direção à igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição e Santa Missa

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção de Ramos, procissão e Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

8h – Bênção de Ramos na casa do Sr. José Rodrigues, seguida de procissão em direção à igreja de Santa Luzia, onde acontecerá a Celebração da Palavra

14h – Bênção de Ramos na casa do Sr. Lelei, seguida de procissão em direção à Igreja de São Sebastião, onde será celebrada a Missa

18h – Bênção de Ramos na Igreja de São João Batista Cruzeiro, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Santuário São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Solene bênção de Ramos na Praça Bias Fortes e em seguida procissão em direção ao Santuário, onde será celebrada a Santa Missa Solene

19h – Bênção de Ramos em frente ao Santuário, em seguida Santa Missa

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos no Lar São Miguel e Missa na Matriz

19h – Bênção dos Ramos em frente à Casa Paroquial e Missa na Matriz

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

Dia 12 de abril – Sábado

16h – Missa e Unção dos Enfermos no Lar Ambrosina de Matos

19h30 – Bênção de Ramos e Missa na Comunidade Santa Luzia

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Procissão saindo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida em direção ao Lar Ambrosina de Matos, onde será celebrada a Missa

9h – Procissão saindo da Comunidade Dom Bosco para a Comunidade Nossa Senhora das Graças, onde será celebrada a Missa

16h – Procissão e Missa (na Comunidade do Santana)

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

Dia 13 de abril – Domingo

7h – Bênção de Ramos em frente à Escola Dr. Augusto Glória e procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

8h – Bênção de Ramos, procissão e Celebração da Palavra na Comunidade de Araci

10h – Bênção de Ramos, procissão e Celebração da Palavra na Comunidade Braúna

18h – Bênção de Ramos em frente à Escola Municipal Coronel José Brás e procissão para a Matriz, onde será a celebrada a Missa

19h – Bênção de Ramos, procissão e Celebração da Palavra na Comunidade de Ituí

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e Missa na Capela Santo Antônio (Comunidade de Pregos)

18h – Benção dos Ramos na Capela Nossa Senhora Aparecida, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Benção dos Ramos na Igreja de Santo Antônio, seguido de procissão.

9h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca/MG

Dia 13 de abril – Domingo

17h – Bênção dos Ramos e Missa na Comunidade de Rancheria

19h – Bênção dos Ramos na Igreja do Rosário, seguida de procissão para a Matriz, onde será celebrada a Missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos e procissão saindo da Gruta Sagrado Coração de Jesus, seguido de Missa

11h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa em Vargem Alegre

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna/MG

Dia 13 de abril – Domingo

8h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa em Santo Antônio do Patrimônio

16h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa frente ao Restaurante Canaã, pertencente a senhora Maria José

19h – Bênção dos Ramos e procissão (saída da passarela, próximo à casa da Sonilda), seguida de Missa

Paróquia São João Batista – São João da Serra/MG

Dia 13 de abril – Domingo

10h – Bênção dos Ramos, procissão (saída em frente ao Salão, em Usina) e Missa

16h – Bênção dos Ramos, procissão (saída da Praça próximo à escola) e Missa

Paróquia São José – São José das Três Ilhas/MG

Dia 13 de abril – Domingo

11h – Benção dos Ramos em frente ao passinho nº 1, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Missa