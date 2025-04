Na noite da última sexta-feira (11), um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento no bairro Santa Paula, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 19h40 e, ao chegar ao local, encontrou o imóvel já tomado pelas chamas.

O fogo consumia um apartamento no segundo andar de um prédio residencial. Os quartos, a sala e parte da cozinha do apartamento foram destruídos pelo incêndio.

Segundo os bombeiros, não havia moradores na residência no momento do ocorrido. Os vizinhos conseguiram evacuar o prédio a tempo e ninguém ficou ferido.

Com a intensidade das chamas, o calor se espalhou por uma área de ventilação e atingiu também a cobertura do terceiro pavimento do prédio, danificando parte do telhado e as instalações elétricas do terraço.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa provável do incêndio foi um cigarro aceso esquecido em um dos quartos da residência.

