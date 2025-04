Um incêndio de grandes proporções atingiu um complexo comercial na noite deste domingo (13), no Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora, resultando na morte de um homem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h50 para combater as chamas em uma loja de dois pavimentos e outras três localizadas no segundo andar, na Avenida Sete de Setembro.

De acordo com os bombeiros, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado sob os escombros de uma das lojas, que funcionava como conserto de sapatos. Ele estaria dormindo no local no momento do incêndio.

O prédio foi interditado pela Defesa Civil, que realizará nova vistoria nesta segunda-feira (14) para avaliar os riscos estruturais.