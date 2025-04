Nesta Terça-feira Santa (15), católicos de diversas partes do país vivenciam um dos momentos mais emocionantes da Semana Santa: o encontro simbólico entre Jesus e Maria, relembrando o caminho de dor e entrega percorrido rumo ao Calvário.

Seguindo as tradições locais, fiéis se reúnem para celebrar esse momento com procissões e missas especiais. Em muitas paróquias, ocorrem duas procissões principais: a do Depósito e a do Encontro.

Na Procissão do Depósito, as imagens de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores são levadas a pontos distintos, geralmente por grupos separados de homens e mulheres. Essa caminhada inicial prepara o cenário para a encenação do momento mais marcante do dia: a Procissão do Encontro, que representa o instante em que Maria vê seu Filho a caminho da crucificação.

Durante o trajeto, é comum que reflexões sobre a dor da Mãe e o sofrimento do Filho sejam feitas por religiosos, enquanto os fiéis acompanham em oração, cânticos e silêncio reverente. Em algumas comunidades, a Missa dos Enfermos também faz parte da programação deste dia, reforçando a mensagem de compaixão e esperança que permeia a Semana Santa.

Confira a programação da semana na Arquidiocese de Juiz de Fora e região:

Catedral Metropolitana – Centro

19h – Missa na Capela Senhor dos Passos – Santa Casa, de onde sairá a imagem de Nosso Senhor dos Passos

19h – Missa na Igreja São Sebastião de onde sairá a imagem de Nossa Senhora das Dores

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

19h – Missa na Matriz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

19h – Via-Sacra com a catequese

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

19h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h – Missa com Unção dos Enfermos na Comunidade Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

14h – Visitas aos enfermos na parte da tarde

18h30 – Procissão do encontro saindo das comunidades para Matriz

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

19h15 – Missa na Comunidade Santa Cecília

Em seguida, procissão da imagem de Nosso Senhor dos Passos

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

19h30 – Procissão e Sermão do Encontro

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

19h – Procissão do Encontro

*Imagens saindo da Matriz e da Igreja São Geraldo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

19h – Procissão e depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos (saindo da Igreja Matriz para a Comunidade Bom Jesus)

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

8h30 às 11h – Atendimento de confissões na Igreja da Glória

14h30 às 17h – Atendimento de confissões na Igreja da Glória

15h – Missa na Igreja da Glória

19h – Meditação sobre “Os encontros de Maria”

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

19h30 – Missa na Matriz

Logo após, procissão do depósito

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

19h – Procissão e Sermão do Encontro

*Saindo das casas em direção a Igreja de Valadares

19h – Procissão do Encontro

**Nossa Senhora das Dores saindo da Igreja da Vila São José e Nosso Senhor dos Passos saindo da Matriz

20h – Sermão do Encontro no Coreto

Paróquia Universitária Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Missa com Unção dos Enfermos na Igreja Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

19h30 – Meditação das Dores de Nossa Senhora na Comunidade São Tadeu, seguida de carreata para Comunidade São Francisco de Assis

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

15h – Missa dos Enfermos na Matriz

19h – Celebração da Palavra nas comunidades Nossa Senhora da Paz e Nossa Senhora Aparecida

Em seguida, Procissão do Encontro e Sermão na Matriz

*Imagem de Nossa Senhora das Dores saindo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida e a imagem do Senhor dos Passos saindo da Comunidade Nossa Senhora da Paz

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

18h30 – Adoração e benção do Santíssimo Sacramento

19h15 – Celebração dos enfermos

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

17h – Procissão e Sermão do Encontro na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

19h – Atendimento de confissão na Nossa Senhora de Fátima (Bethel) e São Geraldo

19h30 – Meditação das Sete Dores de Maria nas comunidades

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

19h – Missa na Matriz

20h – Rasoura com a imagem de Nossa Senhora das Dores

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

19h – Missa e depósito da Imagem de Nossa Senhora da Dores

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

19h30 – Missa

20h30 – Procissão do Depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus

19h – Procissão do Encontro e Sermão na Praça da Matriz

*Imagem de Nosso Senhor dos Passos saindo da Comunidades São Vicente de Paulo e de Nossa Senhora das Dores saindo da Comunidade Nossa Senhora da Visitação

Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Encontro de Jesus Cristo com Maria a caminho do Calvário

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

5h – Missa Penitencial pelos enfermos na Igreja Matriz

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento pelos Ministros da Extraordinários da Sagrada Comunhão

19h – Catequese Mariana na Igreja Matriz, seguida de procissão do Depósito da Imagem de Nossa Senhora das Dores para a residência do Senhor Jorge e Rejane

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

19h – Missa, seguida de procissão luminosa com meditação das Sete Dores

19h- Meditação das Sete Dores de Maria na Comunidade Santa Filomena

19h- Missa penitencial com Via-Sacra na Comunidade São Francisco de Assis

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

19h – Missa no Santuário

Em seguida, procissão de Nossa Senhora das Dores até a Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

19h – Santa Missa no Ambulatório, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores para a Matriz

19h – Santa Missa no Colégio Santa Clara, seguida de procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos para a Matriz

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Santa Terezinha

19h – Meditação e Meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz na Matriz

19h – Meditação e Meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz na Comunidade Nossa Senhora das Graças

19h – Meditação e Meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz na Comunidade Mãe Peregrina

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

19h30 – Missa do Impossível no Espaço do Impossível

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

18h30 – Via-Sacra na Matriz

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia São Benedito – São Benedito

19h – Via-sacra pelas ruas da Comunidade Nossa Senhora da Paz, em Vila Alpina

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

19h – Missa na Matriz, seguida de procissão com o Senhor dos Passos para a capela Bom Jesus na Fumaça

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

19h – Missa na Matriz

19h – Missa na Comunidade São Domingos

19h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística (esta receberá a imagem de Nossa Senhora das Dores)

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

19h30 – Missa com Meditação do Encontro de Jesus e Maria no caminho do Calvário

Paróquia São Jorge – Melquita

19h – Santa e Divina Liturgia

Paróquia São José – Costa Carvalho

19h – Santa Missa com Meditação das Sete Dores de Maria

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 15h, 18h30 – Missas

17h30 – Atendimento de Confissões

19h – Missa na Capela Imaculada Conceição (Dom Bosco), seguida da procissão com a Imagem de Nossa Senhora das Dores até a Igreja São Mateus

19h15 – Missa na Igreja Santa Cecília, seguida da procissão com a imagem do Senhor dos Passos até a Igreja São Mateus

21h – Sermão do Encontro

Paróquia São Pedro – São Pedro

19h30 – Celebração penitencial na Matriz

19h30 – Terço das Dores de Maria nas comunidades Santa Rita e Nossa Senhora da Penha

19h30 – Via-sacra na comunidade Cruzeiro de Santo Antônio

Paróquia São Pio X – Ipiranga

19h30 – Missa na Comunidade Santa Efigênia, seguida de procissão de depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h30 – Missa na Matriz

Em seguida, procissão de depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores (na casa do Sr. José Emídio do Carmo – Rua Ana Pereira de Souza, 100)

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

17h às 18h – Atendimento de Confissão na Matriz

18h20 – Terço dos Homens

19h – Missa e Atendimento de Confissão na Matriz

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

19h30 – Missa e Sermão do Encontro

Quase-Paróquia Santa Maria Eterna – Humaitá

19h – Terço dos Homens na casa da Dona Verônica

19h – Terço com a Legião de Maria na casa de Larissa e Renato

19h30 – Procissão e Sermão do Encontro (saindo das casas de Dona Verônica e de Larissa e Renato)

Santuário Eucarístico São João Evangelista – Centro

7h – Liturgia das Horas

7h30 – Missa

15h – Terço da misericórdia

17h – Liturgia das Horas

17h30 – Bênção com o Santíssimo Sacramento

Igreja São Sebastião – Centro

7h30 e 19h – Missas

20h – Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores em direção à Catedral

20h30 – Sermão do Encontro na Catedral

Capela Santa Maria Eufrásia – Alto dos Passos

7h – Missa

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

19h – Sermão do encontro na Praça Principal

Em seguida, Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

19h – Procissão e Sermão do Encontro na Praça Visconde de Arantes

Em seguida, Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

19h – Missa na Matriz

Em seguida, procissão e depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores para Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

19h – Missa com Unção dos Enfermos, seguida de procissão de depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos

Paróquia São José – Bicas/MG

19h – Procissão do Encontro (uma sairá da Comunidade Sagrado Coração de Jesus e a outra da Comunidade São Sebastião)

Em seguida, Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

18h – Procissão e Sermão do Encontro na Praça

*Imagem de Nossa Senhora das Dores saindo Matriz e de Nosso Senhor dos Passos saindo da Capela São Sebastião

Em seguida, Missa na Matriz

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

19h – Procissão e Sermão do Encontro

*Imagem de Nossa Senhora das Dores: saindo do Lar Divino Espírito Santo

**Imagem de Nosso Senhor dos Passos: saindo da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

15h – Missa dos Enfermos na Igreja Matriz

19h – Terço dos Homens e das Mulheres logo depois, Procissão do Depósito de Nosso Senhor dos Passos em direção à casa da dona Ivone

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h – Missa com Meditação das Sete Dores de Maria seguida de procissão do depósito

Paróquia São Vicente de Paulo – Coronel Pacheco/MG

8h30 – Missa com Unção dos Enfermos

15h – Novena e Missa em honra da Sagrada Face

19h – Via-sacra das Famílias pelas ruas Saída do Bairro Santa Rita (em frente à APAPE) até a Igreja Matriz

19h – Missa e unção dos enfermos na Comunidade Santo Antônio

Paróquia Santíssima Trindade – Descoberto/MG

7h – Missa na Matriz

9h às 11h – Visita missionária nas casas

13h30 às 16h30 – Visita missionária nas casas

18h – Procissão do Encontro

*Imagem de Nosso Senhor dos Passos saindo da Capela Menino Jesus de Praga e Nossa Senhora das Dores saindo da Igreja do Rosário

19h – Sermão do Encontro em frente à Matriz

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

19h – Missa, seguida de procissão do depósito das imagens

*Nossa Senhora das Dores para a Quadra Macarena (Luismar) – Avenida Santo Antônio, 500

**Nosso Senhor do Passos, para a casa da Soninha – Rua Antônio Macêdo, 195

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

19h – Procissão e Sermão do Encontro na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

19h – Missa na Matriz e Meditação das Sete Dores de Maria

Em seguida, procissão de depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores para a Capela São Sebastião

Paróquia Santuário Basílica Senhor Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

15h – Missa e Unção para enfermos e idosos

18h30 – Terço dos homens

19h – Missa no Santuário Basílica

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

9h – Atendimento de confissões na Igreja Nossa Senhora do Rosário

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Igreja São José Operário

19h – Missa na Matriz

Em seguida, procissão do depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores para a Igreja Nossa Senhora do Rosário

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

18h – Terço com os jovens e adolescentes

Em seguida, Missa no Santuário

Após a Missa, procissão de depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores para a casa de Dona Helena de Souza Rosa – Rua Lincoln Machado de Miranda, 30

Paróquia São Sebastião – Maripá de Minas/MG

19h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz, seguida de procissão do depósito

*Nossa Senhora das Dores: para a casa da Sra. Cristofa Maria

*Nosso Senhor dos Passos: para a casa da Sra. Ana Flavia (Guta)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

19h – Missa na Matriz, seguida de procissão do depósito

*Nosso Senhor dos Passos: para o Lar dos Idosos

**Nossa Senhora das Dores: para a Capela de Nossa Senhora do Rosário

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

19h – Missa, seguida de procissão do depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores (para a Casa da Sinara – Rua Castelo Branco)

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

19h – Terço dos Homens e Reflexão sobre a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo

Em seguida, procissão de depósito da imagem de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos até a casa do Sr. Valcir e da Sra. Maria Célia

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

8h – Missa

18h – Oração do Terço onde se encontram as imagens

18h30 – Saída das procissões

Em seguida, Sermão do Encontro na Praça

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

19h – Procissão do Encontro

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

18h30 – Procissão do Encontro na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Rio Novo/MG

18h30 – Oração do Rosário na Capela São Pedro, seguida de procissão para a Matriz

18h30- Oração do Rosário na Capela Nosso Senhor dos Passos, seguida de procissão para a Matriz

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

7h30 – Oração da Laudes

8h às 12h – Atendimento de confissões na Matriz Nosso Senhor dos Passos

16h – Missa com Unção dos Enfermos na Igreja Matriz Santa Teresinha (Parapeuna/RJ)

19h – Recitação do Terço na Santa Casa e na Igreja Matriz Santa Teresinha (Parapeuna/RJ)

19h30 – Procissão do encontro em direção à Matriz Nosso Senhor dos Passos

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Rochedo de Minas/MG

19h – Procissão do Encontro

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

19h – Missa na Quadra do Morrão

Em seguida, procissão do depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores na casa da Dona Cecilia (Rua Camilo Nominato em frente ao PSF em São Cristóvão)

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Ibitipoca/MG

17h30 – Missa

19h – Procissão do encontro

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

19h – Sermão do Encontro na Matriz

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h – Meditação das Sete Dores de Maria na Matriz

Em seguida, procissão de depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores (na casa da Dona Eva Ferrari)

19h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento e oração do Terço da Misericórdia nas comunidades

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

19h – Procissão do Encontro e Missa

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande/MG

19h – Procissão do Encontro e Missa

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

19h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h – Via-Sacra nas comunidades São Geraldo, São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Fátima (Mant. I), Nossa Senhora Aparecida (Mant. II) e Nossa Senhora Aparecida (Posses)

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h – Procissão e Sermão do Encontro na Matriz

*Imagem de Nosso Senhor dos Passos saindo da Capela São João Batista Cruzeiro, e de Nossa Senhora das Dores saindo da Capela Nossa Senhora Aparecida

19h – Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora em Campo Alegre (seguida de procissão do depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos para casa do Sr. Gleison e da imagem de Nossa Senhora das Dores para casa do Sr. Cláudio)

Paróquia Santuário São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

19h – Missa na Igreja dos Passos, seguida de procissão do depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos para o Santuário São Miguel e Almas

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

15h – Missa com a Unção dos enfermos

19h – Missa com a Unção dos Enfermos, seguida de procissão do depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos para Capela de São Jorge

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

7h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Logo após, atendimento de confissões

19h30 – Celebração penitencial para casais na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

19h – Celebração da Palavra na Matriz, seguida de procissão do depósito da imagem de Nosso Senhora das Dores para a Igreja do Rosário

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

18h30 – Terço pelos Enfermos na Matriz

19h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

Em seguida, procissão de depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos até a casa da Neuza Machado

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

19h – Missa na Matriz, seguida de procissão de depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores na casa da Nilcéia

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca (município de Lima Duarte/MG)

19h – Meditação da Via-Sacra nas ruas

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

19h – Procissão do Encontro

19h30 – Sermão do Encontro na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (distrito de Santos Dumont/MG)

10h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

18h- Missa, seguida de procissão e sermão do encontro

Paróquia São João Batista – São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)



19h – Procissão do encontro saindo das residências de Cleuza e Luiz Dutra para a Matriz

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

19h – Oração do Terço na Matriz

Em seguida, procissão com Nossa Senhora das Dores e depósito da imagem na casa do Lindolfo