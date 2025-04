A Secretaria de Mobilidade Urbana alerta aos motoristas que nesta terça-feira (15), a partir das 19h30, acontece a "Procissão do Encontro". Os fiéis saem da "Capela Senhor dos Passos", na Santa Casa de Misericórdia (Av. Barão do Rio Branco, 3353), seguindo pela pista central dos ônibus rumo à Catedral. O grupo sobe a rua Espírito Santo até acessar o estacionamento da Igreja. Simultaneamente, outros grupo de fiéis sai da "Igreja de São Sebastião" (Praça Hermenegildo Vilaça - Centro, Juiz de Fora - MG), desce a rua Marechal Deodoro e segue pela pista de carros da Avenida Rio Branco no sentido Bom Pastor até chegar à Catedral, local do encontro dos dois grupos.

O trânsito pode ser impactado temporariamente, apenas durante a passagem dos fiéis. Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irão acompanhar o trajeto e orientar os motoristas.