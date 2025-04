O Bloco Domésticas de Luxo foi excluído do circuito oficial do carnaval de Juiz de Fora após denúncias de práticas discriminatórias, incluindo o uso de blackface durante o desfile de 2025. A decisão foi tomada pela 5ª Promotoria de Justiça da cidade após uma audiência realizada na última sexta-feira (11).

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as atitudes do grupo ferem princípios constitucionais e violam legislações que combatem o racismo e o preconceito de gênero. Caso não houvesse acordo entre as partes, o MP já previa entrar com uma ação civil pública para barrar a atuação do bloco.









Tags:

Carnaval