A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta quarta-feira (16) o décimo suspeito do homicídio de Sebastião Felipe, ocorrido no dia 23 de março, nas proximidades de uma casa de shows em Juiz de Fora. Dez pessoas foram indiciadas por homicídio qualificado consumado.

Investigação

Após minuciosa apuração, com análise de imagens de câmeras de segurança, oitivas de testemunhas e outros elementos técnicos, a PCMG identificou a participação de dez indivíduos no crime. O relatório final detalhou a conduta de cada envolvido, demonstrando consciência dos riscos e desrespeito à integridade física da vítima.

As investigações apontam que a vítima foi brutalmente agredida por diversos homens, mesmo após já estar inconsciente, e em seguida atropelado. Nenhum dos suspeitos prestou socorro.

De acordo com a delegada responsável pelo inquérito, Camilla Miller, seis dos investigados responderão por homicídio qualificado por ação — por terem agido diretamente para causar a morte da vítima. Os outros quatro responderão por homicídio qualificado por omissão, por não impedirem o crime ou se omitirem diante da gravidade dos atos.

Motivação

As análises das imagens e os depoimentos colhidos indicaram que a vítima se envolveu em uma briga dentro da boate, durante a qual acertou um dos agressores com uma garrafa, causando-lhe um ferimento. Em retaliação, amigos do ferido passaram a perseguir a vítima, que fugiu do local.

O grupo seguiu atrás, alguns a pé e outros em veículos, e conseguiu interceptar o homem cerca de 500 metros após a saída da casa de shows. As agressões ocorreram nesse ponto. Imagens gravadas por moradores mostram a vítima desacordada no chão e, em seguida, sendo atropelada por um dos veículos envolvidos. Todos os responsáveis fugiram sem prestar socorro.

"Apesar dos laudos não apontarem com exatidão se a morte foi causada pelas agressões ou pelo atropelamento, as investigações concluíram que a soma das ações resultou no homicídio. Por isso, todos os envolvidos deverão ser responsabilizados", explicou a delegada Camilla Miller.

Prisões

Cinco suspeitos foram presos em flagrante no dia do crime. Posteriormente, as prisões foram convertidas em preventivas. Com o avanço das investigações, outros três envolvidos foram identificados e detidos por meio de ações da Polícia Civil.

Os dois últimos investigados foram identificados na fase final do inquérito. Um deles foi preso nesta terça-feira (15) e encaminhado ao sistema prisional. O último suspeito, de 32 anos, segue foragido, e os levantamentos estão em andamento para localizá-lo.