A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (17) a Operação Semana Santa / Tiradentes 2025, que seguirá até às 23h59 da próxima segunda-feira (21). Com foco na prevenção de acidentes e na garantia de maior segurança viária, a operação contará com reforço no efetivo e estratégias de fiscalização nas principais rodovias federais de Minas Gerais.

Com um total de 800 policiais atuando no estado, a ação ainda receberá apoio de agentes de outras unidades da federação. Um helicóptero aeromédico também estará disponível para atendimentos de emergência e apoio nas fiscalizações.

As atividades da PRF estarão concentradas na prevenção de sinistros, no pronto atendimento de ocorrências e no combate a infrações que geram riscos à segurança no trânsito, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante e trânsito pelo acostamento.

Restrições para veículos de carga

Para facilitar o tráfego e reduzir riscos durante o feriado prolongado, haverá restrições de circulação para veículos de carga de grande porte em rodovias federais de pista simples. As limitações valem para veículos que excedam qualquer um dos seguintes parâmetros:

Largura: 2,6 metros

Altura: 4,4 metros

Comprimento: 19,8 metros

Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 57 toneladas

As restrições ocorrerão nos seguintes dias e horários:

17/04 (quinta-feira): das 16h às 22h

18/04 (sexta-feira): das 6h às 12h

21/04 (segunda-feira): das 16h às 22h

Motoristas que desrespeitarem a medida estão sujeitos a multa de R$130,16, quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo.

A PRF orienta os condutores a planejarem suas viagens com antecedência, respeitarem a sinalização e manterem a atenção redobrada durante todo o trajeto. A segurança no trânsito começa com atitudes responsáveis.

