A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou um pacote de investimentos no valor de até R$ 660 milhões, a ser viabilizado por meio de empréstimo junto ao BNDES. O objetivo é modernizar a cidade e prepará-la para um futuro com foco em sustentabilidade e inovação. Um dos pilares desse plano é o Plano de Requalificação do novo Centro Histórico, apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 16, no Mercado Municipal.

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, a iniciativa foi consolidada com a publicação do Decreto nº 17.025, assinado pela prefeita Margarida Salomão, que delimita a área do Centro Histórico e define diretrizes para sua preservação e revitalização.



Com previsão de investimento de R$ 220 milhões, o plano para o Centro inclui:

Revitalização da Avenida Getúlio Vargas, com alargamento das calçadas, arborização e implantação de ciclofaixa;

Aterramento da fiação elétrica e de telecomunicações;

Separação da drenagem pluvial do esgoto;

Criação de calçadões nas ruas Marechal Deodoro e Batista de Oliveira;

Construção do Centro Comercial Popular, anexo ao Mercado Municipal.

Além da requalificação do Centro Histórico, o projeto prevê investimentos em outras cinco áreas:

Requalificação das margens do Rio Paraibuna (R$ 150 milhões) – Criação de um parque linear com ciclovia ligando a zona Norte à zona Sudeste, estrutura de contenção e aumento da vazão para reduzir enchentes.

Construção da Quinta Adutora e ETA Chapéu D’Uvas (R$ 200 milhões) – Ampliação em 50% da oferta de água tratada, com novos reservatórios e booster, interligados à rede tronco do Salvaterra.

Usina de Resíduos Sólidos (R$ 50 milhões) – Parceria com a UFJF para produção de biometano no Distrito Industrial, com previsão de funcionamento em 2027. Capacidade de abastecimento para até 40 ônibus por dia.

Governança Digital e Inteligente (R$ 60 milhões) – Integração dos sistemas da Prefeitura, aquisição de tablets para alunos, laptops para educadores, lousas digitais e melhoria da conectividade nas escolas e UBSs.

Financiamento com condições especiais

Os recursos serão acessados por meio das linhas de crédito BNDES Finem e Fundo Clima, com juros de até 90% da Selic e até 25 anos para quitação, sendo os cinco primeiros anos de carência. Segundo a prefeita, Juiz de Fora está apta a captar os recursos graças ao selo Capacidade de Pagamento A, concedido pelo Tesouro Nacional.