Nessa quinta-feira (17), uma mulher foi presa por tráfico de drogas durante uma abordagem a um ônibus intermunicipal na BR-040, altura do Km 700, em Barbacena (MG). A ação fez parte da Operação Última Parada, realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais.

O coletivo seguia de Juiz de Fora com destino a Belo Horizonte. Durante a fiscalização e entrevistas com os passageiros, os policiais localizaram com uma das ocupantes duas barras de pasta base de cocaína.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Plantão. Segundo a PM, todos os direitos constitucionais da suspeita foram respeitados.

Balanço da operação:

01 pessoa presa

02 barras de pasta base de cocaína apreendidas

