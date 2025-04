Neste ano, o Domingo de Páscoa será vivenciado no dia 20 de abril. Em todas as paróquias de Juiz de Fora e região haverá missas ao longo do dia, para festejar a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, Seu amor e Sua presença no meio de seus irmãos e discípulos.

Confira os horários da Missas e procissões que celebrarão a ressureição:

Catedral Metropolitana – Centro

05h - Missa da aurora

07h, 08h30, 10h, 12h, 16h, 18h e 19h30 - Missas de Páscoa

Paróquia Bom Pastor - Bom Pastor

8h - Missa na Comunidade São José

8h - Missa na Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe

10h e 19h - Missas na Matriz

Paróquia Cristo Rei - Jardim do Sol

8h - Missa na Comunidade São Bernardo

10h - Missa na Matriz

18h30 - Procissão luminosa saindo da Escola Municipal Amélia Mascarenhas

19h - Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo - Progresso

08h e 18h - Missas na Matriz

10h - Missa na Comunidade Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Linhares

7h - Missa de Páscoa na Matriz

9h - Missa de Páscoa na Igreja São Luiz Gonzaga

19h - Santa Missa de Páscoa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Nossa Senhora Aparecida

08h – Missa na Matriz

Logo após, catequese com surdos

18h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Mundo Novo

9h - Missa na Comunidade Santa Cecília

10h30 - Missa na Matriz

19h - Missa na Matriz, seguida de procissão do triunfo e bênção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora da Assunção - Paula Lima

8h - Missa da Ressurreição do Senhor

Procissão do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça - São Dimas

8h - Missa na Igreja Matriz

10h - Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida

19h - Missa na Igreja São Geraldo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

7h30, 9h30 e 19h* - Missas na Matriz

*Após, haverá procissão do triunfo

8h - Missa na Comunidade Divino

10h - Missa na Comunidade Santa Teresa

18h30 - Missa na Comunidade Nossa Senhora do Monte Serrat

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Morro da Glória

7h e 8h30 - Missas na Igreja da Glória

9h - Missa na Capela São Roque

10h - Missa na Igreja da Glória, presidida pelo Arcebispo Metropolitano

18h - Procissão da Ressurreição com o Santíssimo Sacramento: saindo da Capela São Roque até a Igreja da Glória, onde acontece a Solene Missa da Páscoa

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

07h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida

09H30 e 19h - Missas Solene na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

08h - Missa Solene de Páscoa em Valadares

08h30 - Missa Solene de Páscoa em Ribeirão do Carmo

10h - Missa Solene de Páscoa em Toledos e na Matriz

18h - Missa solene na Granja Nossa Senhora Aparecida

19h - Missa solene na Fazenda do Tanque

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Barbosa Lage

7h30 – Missa nas comunidades Sagrada Família e São Lucas

9h30 – Missa na Matriz e na Igreja Verbo Divino

19h – Missa na Matriz

Paróquia Universitária Nossa Senhora de Fátima - Nossa Senhora de Fátima

8h – Celebração na Igreja Santana

8h e 18h - Missas na Igreja Nossa Senhora de Fátima

9h30h – Missa na Igreja São Charbel

19h30- Missa na Igreja Santana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Santa Cruz

6h - Procissão do ressuscitado saindo da Comunidade Divino Espírito Santo até a Matriz, onde será celebrada a 1ª Missa de Páscoa, em seguida café compartilhado

18h – Celebração na Comunidade São Judas Tadeu

19h30 - Celebração na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - Francisco Bernardino

7h – Procissão da Ressurreição saindo da Comunidade Nossa Senhora da Paz em direção à Igreja Matriz, na chegada Celebração da Páscoa

7h - Procissão da Ressurreição saindo da Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia em direção à Comunidade Santa Clara, na chegada Celebração de Páscoa

9h30 – Procissão da Ressurreição saindo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida em direção à Comunidade Nossa Senhora do Carmo, na chegada Celebração da Páscoa

9h30 – Celebração da Páscoa na Comunidade São Sebastião

19h- Celebração da Páscoa na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

8h - Páscoa do Senhor no Colégio Santos Anjos

9h30 - Páscoa do Senhor na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

10h - Páscoa do Senhor na Matriz

17h - Páscoa do Senhor na Casa de repouso

18h30 - Páscoa do Senhor na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

10h – Missa de Páscoa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Jardim Esperança

7h - Missa da ressureição do Senhor nas comunidades Santa Teresinha e São Francisco

8h30 - Missa da ressureição do Senhor na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

9h - Missa da ressureição do Senhor na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

10h - Missa da ressureição do Senhor na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Bethel)

11h - Missa da ressureição do Senhor na Comunidade Nossa Senhora da Glória

17h - Missa da ressureição do Senhor na Comunidade São Geraldo

19h - Missa da ressureição do Senhor nas comunidades Nossa Senhora da Glória e São Sebastião

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Monte Castelo

07h - Santa Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz, seguida de Procissão da Ressurreição

8h – Santa Missa Solene de Páscoa na Capela São João Batista

18h30 – Rasoura do Triunfo De Nossa Senhora na Igreja Matriz

19h – Santa Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

8h - Procissão da Ressureição e Missa

Logo após, café compartilhado

19h - Missa de Páscoa

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Rosário de Minas

9h - Celebração da Páscoa do Senhor na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

10h - Missa da Ressurreição

18h - Celebração da Palavra

Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus – Bairu

7h, 9h e 19h - Missas no Santuário

Paróquia Sant'Ana - Vila Ideal

9h - Missa da Ressurreição com as crianças da catequese

19h- Missa Solene, seguida de procissão à Nossa Senhora do Triunfo e benção com o Santíssimo Sacramento

Paróquia Santa Cruz - Bandeirantes

8h -Santa Missa solene e Procissão do Cristo Ressuscitado na Matriz

8h - Missa na Igreja São Francisco de Assis

10h -Santa Missa na Com. Santa Filomena

19h - Celebração Santa Missa

Paróquia Santa Luzia - Santa Luzia

5h - Procissão Luminosa saindo do Santuário até a Matriz

8h30 - Missa no Santuário e na Comunidade São Miguel

10h - Missa nas comunidades Cristo Amor Misericordioso e Imaculada Conceição

19h - Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

07h, 08h30, 10h e 19h - Santa Missa na Matriz

08h30 - Santa Missa na comunidade São Lucas

09h - Santa Missa na comunidade Madre Teresa

09h30 - Santa Missa na comunidade Jesus Misericordioso

10h30 - Santa Missa na comunidade Santa Maria

18h - Santa Missa na comunidade São Judas Tadeu

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Santa Terezinha

7h, 9h30 e 19h - Missas na Matriz

8h - Missa na Comunidade Nossa Senhora das Graças

18h - Missa na Comunidade Mãe Peregrina

Paróquia Santíssima Trindade - Poço Rico

6h - Procissão da Ressurreição

7h, 11h e 18h - Missas na Igreja Menino Jesus de Praga

8h e 19h - Missa no Santuário São Judas Tadeu

9h - Missa na Igreja Santa Teresa D'Ávila

9h30 - Missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna

9h e 19h - Missas na Comunidade Divino Espírito Santo

Paróquia São Benedito - São Benedito

08h - Missa de Páscoa na Matriz

10h - Missa de Páscoa, na Comunidade Imaculado Coração de Maria, em Santa Cândida

18h - Missa de Páscoa na Comunidade de Nossa Senhora da Paz, em Vila Alpina

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

8h30 - Missa e procissão da Ressurreição

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

7h, 9h e 18h - Missas de páscoa na Matriz

8h e 19h30 – Missas de páscoa na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

9h - Celebração Eucarística na Igreja São Domingos

Paróquia São João Paulo II - Nova Era

7h – Missa na Comunidade São Vicente

8h30 – Missa na Comunidade Santo Antônio e na Comunidade Santa Lúcia

10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus

18h – Missa na Matriz, seguida de Procissão do Triunfo

Paróquia São Jorge – Melquita

9h - Santa e Divina Liturgia da ressureição de Cristo

Paróquia São José - Costa Carvalho

7h, 10h e 19h - Santa Missa da Ressurreição

Paróquia São Mateus - São Mateus

7h, 8h30, 10h, 12h, 18h, 20h – Missas

5h30 - Procissão da ressurreição

Paróquia São Pedro – São Pedro

7h, 8h30 e 19h - Missas na Matriz

8h - Missa nas comunidades Santa Rita e Cruzeiro de Santo Antônio

10h - Missa na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora da Penha

17h - Missa em Nova Germânia e no Ceflã

Paróquia São Pio X – Ipiranga

7h e 19h - Missas na Matriz

7h - Missas nas comunidades São Francisco e Nossa Senhora Aparecida

9h - Missas nas comunidades Santa Isabel, São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Sagrado Coração

18h - Missa na Comunidade São Geraldo

Paróquia São Sebastião - Barreira do Triunfo

8h - Missa na Matriz

*Após, haverá lanche partilhado

19h - Missa na Matriz, seguida de procissão do triunfo

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Granjas Betânia

08h - Missa na Matriz

Seguido de café partilhado

10h - Celebração na Comunidade Santa Rita (Recanto dos Lagos)

Quase-Paróquia Santa Maria Eterna – Humaitá

10h - Missa da ressurreição e procissão

11h - Início do almoço de páscoa

14h - Show de prêmios

16h - Roda de samba

18h- Leilão de prendas e assados

Quase-Paróquia São Geraldo - Filgueiras

8h – Missa

Após, haverá café partilhado

Santuário Eucarístico São João Evangelista – Centro

08h - Celebração Eucarística

Após a Missa, haverá uma Confraternização Pascal (lanche partilhado) no Salão Santo Eymard

Igreja São Sebastião – Centro

7h30, 9h, 11h e 18h30 - Missas

Capela Santa Maria Eufrásia - Alto dos Passos

8h - Missa da Páscoa do Senhor

Arautos do Evangelho – Bosque do Imperador

8h, 11h, 17h e 18h30 - Missa Solenes de Páscoa

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim - Aracitaba/MG

08h – Solene Eucaristia da Ressurreição do Senhor na Capela Santo Antônio

14h – Solene Eucaristia da Ressurreição do Senhor em São Domingos

18h – Solene Eucaristia da Ressurreição do Senhor na Matriz. Após Procissão do Triunfo de Nossa Senhora

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Arantina/MG

9h - Missa

19h - Missa, seguida de procissão do Cristo Ressuscitado e Nossa Senhora do Triunfo

Paróquia Santa Ana - Belmiro Braga/MG

17h30 - Procissão da Ressureição saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário em direção a Igreja Matriz

18h30 - Missa na Matriz

20h - Lanche compartilhado no Salão Paroquial

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Bias Fortes/MG

9h - Missa na Matriz

11h - Missa na Comunidade da Colônia

19h - Missa na Matriz, seguida de procissão do triunfo

Paróquia São José - Bicas/MG

7h30 - Missa na Comunidade Santo Antônio

9h30 e 19h - Missas na Matriz

16h - Missa na Comunidade Santa Helena

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Bocaina de Minas/MG

11h - Procissão da Ressurreição com o Santíssimo Sacramento, em seguida Santa Missa

19h - Santa Missa da Ressurreição do Senhor, seguida procissão do triunfo de Nossa Senhora

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos - Bom Jardim de Minas/MG

6h, 10h e 19h - Missas na Matriz

Após as Missas de 6h e 19h, haverá procissão do triunfo

Paróquia São Sebastião - Chácara/MG

10h e 19h - Missa Solene

Paróquia Santo Antônio - Chiador/MG

06h30 - Procissão da Ressurreição iniciando na casa do Caio (Seminarista). Chegando na igreja, bênção do Santíssimo e Missa da Páscoa na Matriz

09h - Missa da Páscoa em Penha Longa

11h - Missa da Páscoa em Santa Fé

16h - Missa da Páscoa em Tocaia

18h - Procissão luminosa ao entorno da praça e Missa da Páscoa na Matriz

Paróquia São Vicente de Paulo - Coronel Pacheco/MG

07h - Procissão da Ressurreição e Missa Solene na Matriz

10h - Procissão da Ressurreição e Missa em Ribeirão Santo Antônio 18h30- Procissão do Triunfo de Nossa Senhora saída da APAPE até a Matriz, com coroação de Nossa Senhora pelas crianças, seguida de Missa

Paróquia Santíssima Trindade - Descoberto/MG

09h - Santa Missa de Páscoa na Matriz e encerramento das missões

11h - Santa Missa de Páscoa na Comunidade Cachoeira

18h - Santa Missa na Matriz e Procissão do Triunfo de Nossa Senhora

Paróquia Santo Antônio - Ewbank da Câmara/MG

10h30 - Missa da Ressurreição

Paróquia Santo Antônio - Goianá/MG

8h e 19h - Missas na Matriz

10h - Missa na Comunidade Sant' Anna

Paróquia Divino Espírito Santo - Guarará/MG

9h - Santa Missa de Páscoa com as crianças na Matriz

11h - Santa Missa na Capela Nossa Senhora Rosa Mística

19h - Santa Missa na Matriz

Logo após, procissão da Ressurreição

Paróquia Santuário Basílica Senhor Bom Jesus do Livramento - Liberdade/MG

6h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e Procissão da Ressurreição

Seguida de Missa Pascal no Santuário Basílica

10h - Missa com os Romeiros

15h - Missa Festiva Pascal com as crianças no Santuário

19h - Missa Pascal e procissão do Triunfo de Nossa Senhora, com Bênção especial para Juventude

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Lima Duarte/MG

07h - Missa da Ressurreição na Igreja Nossa Senhora do Rosário com café e lanche compartilhado

09h - Missa da Ressurreição na igreja Santa Terezinha

10h Missa da Ressurreição com as crianças na Igreja Matriz

18h - Procissão do Triunfo de Nossa Senhora saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário até à Matriz, onde será a Celebração da Páscoa

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês - Mar de Espanha/MG

10h - Solene Missa da Ressurreição, logo após, pequena procissão com o Santíssimo Sacramento ao redor do Santuário, Benção do Santíssimo e Solene Coroação de Nossa Senhora do Triunfo

19h – Missa de Páscoa no Santuário

Paróquia São Sebastião – Maripá/MG

08h - Santa Missa de Pascoa

Logo após café compartilhado

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Matias Barbosa/MG

07h30 – Missas de Páscoa na Matriz e comunidades Nossa Senhora de Fátima (bairro Monte Alegre) e São Cosme e São Damião

8h - Missa de Páscoa nas comunidades Santo Expedito e Nossa Senhora da Penha (Bairro Penha)

10h – Missa de Páscoa nas comunidades São Sebastião, Santa Rita e Santa Teresinha (Bairro Santa Teresinha)

18h – Missa de Páscoa na comunidade Santa Teresinha (bairro Cedofeita)

18h – Missa de Páscoa e procissão do triunfo de Nossa Senhora na Matriz, em torno da igreja

Paróquia Santo Antônio - Olaria/MG

09h - Missa de Páscoa na Matriz

14h - Missa da Pascoa Pombal

18h - Trajeto do Triunfo de Nossa Senhora pelas ruas da cidade e logo em seguida Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio - Passa Vinte/MG

9h - Solene Celebração Eucarística com 1ª Eucaristia na Igreja Matriz

19h - Solene Celebração Eucarística e Procissão do Triunfo de Nossa Senhora para a Capela de Santana

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - Pedro Teixeira/MG

9h - Missa de Páscoa

17h - Missa seguida de procissão do Triunfo de Nossa Senhora

Paróquia São Pedro Apóstolo - Pequeri/MG

6h – Missa e Procissão do Santíssimo

Em seguida, café partilhado no adro da Igreja

19h - Missa

Paróquia Divino Espírito Santo - Piau/MG

8h e 18h - Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Rio Novo/MG

8h - Missa na Matriz

10h - Celebração da Palavra em Furtado de Campos

19h- Missa na Matriz

Paróquia Nosso Senhor dos Passos - Rio Preto/MG

6h - Procissão da ressureição na Praça Barão de Santa Clara

Seguida de Santa Missa

9h - Missa com a catequese na Matriz

19h - Santa Missa na Matriz, com procissão do triunfo de Nossa Senhora

Paróquia Nossa Senhora da Piedade - Rochedo de Minas/MG

19h - Missa de Páscoa

Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Monte Verde/MG

9h - Missa com as crianças da Catequese

15h - Missa na Comunidade de São Bento

19h - Missa na Quadra do Morrão

Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Ibitipoca/MG

08h - Missa

19h - Procissão do Triunfo, Missa e Coroação

Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Jacutinga/MG

07h - Procissão da Ressurreição saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário até Matriz e Missa

10h - Missa na Matriz

14h - Missa na Comunidade Itaboca

19h Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana - Santana do Deserto/MG

7h - Procissão da Ressurreição saindo da Capela São Vicente em direção à Matriz, onde será celebrada a Missa

8h - Celebração na Comunidade de Ericeira

9h - Missa na Comunidade de Serraria

9h - Celebração na Comunidade de Sossego

10h30 - Missa na Comunidade de Souza Aguiar

16h - Missa na Comunidade de Silveira Lobo

18h30 – Via-Lucis na Matriz

19h - Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana - Santana do Garambéu/MG

8h - Procissão do Triunfo, seguida de Missa

19h - Procissão do Triunfo, Missa e Coroação

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Santo Antônio do Rio Grande/MG

10h - Missa na Igreja Matriz

17h - Missa na Capela Senhor Bom Jesus dos Pobres (Mirantão)

19h - Missa na Capela São João Batista (Maringá)

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Santos Dumont/MG

06h - Missa na Matriz, seguida da procissão do Santíssimo Sacramento

08h30 - Procissão do Santíssimo Sacramento do Seminário Seráfico Santo Antônio para a Igreja Santo Antônio, onde haverá missa

09h – Missa na igreja Nossa Senhora das Graças

09h - Culto Eucarístico na Igreja São Francisco de Assis

15h – Missa na igreja Nossa Senhora Aparecida (Posses)

15h - Culto eucarístico na igreja Nossa Senhora Aparecida (Mantiqueira I)

17h - Culto Eucarístico na igreja Nossa Senhora de Fátima

19h - Missa nas igrejas São José Operário e Nossa Senhora de Fátima (Centro)

Paróquia São Joaquim e Sant'Ana - Santos Dumont/MG

06h - Exposição do Santíssimo Sacramento, logo após, majestosa Procissão da Ressurreição da Matriz para a Igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Missa Solene

08h - Celebração da Palavra em Calixto

09h - Celebração da Palavra em Santa Luzia

10h - Santa Missa Solene em Campo Alegre

14h - Celebração da Palavra em Araçás

18h - Solene Procissão de Nossa Senhora do Triunfo saindo da Igreja Nossa Senhora Aparecida em direção à Matriz

Na chegada, Rito do Resurrexit, Santa Missa Solene e Coroação

Paróquia Santuário São Miguel e Almas - Santos Dumont/MG

08h - Santa Missa Solene e Procissão da Ressurreição

10h - Santa Missa de Páscoa com a Catequese

19h - Santa Missa Solene e coroação de Nossa Senhora do Triunfo, encerrando a Semana Santa

Paróquia São Sebastião - Santos Dumont/MG

7h - Procissão da Ressurreição saindo da comunidade São Domingos

8h - Missa de Páscoa

17h - Missa de Páscoa e abertura do tríduo de São Jorge na Capela São Jorge

Após procissão do triunfo para Matriz

19h - Missa de Páscoa na Matriz

Paróquia Sagrada Família - São João Nepomuceno/MG

6h - Procissão do Santíssimo Sacramento saindo da Capela Nossa Senhora Aparecida para a Comunidade São Camilo, onde será celebrada a Missa

9h - Missa na Comunidade Nossa Senhora das Graças

11h - Missa na Comunidade São Cristóvão

17h - Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

18h30 - Missa na Comunidade Rosa Mística

Paróquia São João Nepomuceno - São João Nepomuceno/MG

06h - Procissão da Ressurreição saindo da Igreja do Rosário pata a Matriz. Logo após, Missa do domingo de Páscoa

08h - Celebração da Palavra no Domingo de Páscoa na Comunidade de Araci

08h30 - Missa do Domingo de Páscoa na Capela São José

09h30 - Missa do domingo de Páscoa na Capela Maria, Mãe de Jesus

12h30 - Missa ou Celebração da Palavra do Domingo de Páscoa na

Comunidade da Braúna

18h - Procissão do Triunfo de Nossa Senhora saindo da Igreja do Rosário para a Igreja Matriz

Logo após, Missa do Domingo de Páscoa

19h - Celebração da Palavra do Domingo de Páscoa na Comunidade de Ituí

Paróquia São Sebastião - Senador Cortes/MG

19h - Santa Missa de Páscoa na Igreja Matriz

Após, café partilhado no Salão Paroquial

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Simão Pereira/MG

8h - Procissão da Ressureição saindo da Igreja de Santo Antônio em direção a Igreja Matriz

8h30 - Santa Missa da Páscoa do Senhor na Matriz

10h - Café compartilhado no Salão Paroquial

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Conceição de Ibitipoca (município de Lima Duarte/MG)

19h - Procissão da Ressureição saindo da Igreja do Rosário

Logo após, Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

5h30 - Procissão da Ressurreição, seguida de Missa na Matriz

Após, haverá café compartilhado

10h - Missa em Vargem Alegre

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (distrito de Santos Dumont/MG)

8h – Santa Missa da Páscoa do Senhor na comunidade São Cristóvão e Santo Expedito

12h - Santa Missa Páscoa do Senhor na comunidade Divino Espírito Santo

16h - Santa Missa Páscoa do Senhor na comunidade São Bento

19h - Santa Missa Páscoa do Senhor e procissão do Triunfo de Nossa Senhora

Paróquia São João Batista - São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)

05h30 - Procissão saindo da igreja, após Santa Missa

10h - Procissão e Santa Missa na Usina

Paróquia São José - São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

11h – Missa Solene da Páscoa do Senhor