Os próximos dias em Juiz de Fora prometem variação no clima, com momentos de sol intercalados por períodos de céu nublado e pancadas de chuva, especialmente a partir de quinta-feira. As temperaturas seguem amenas, típicas do outono, com mínimas variando entre 16°C e 18°C e máximas não passando dos 25°C.

Nesta terça-feira (22), o dia será predominantemente nublado, com algumas aberturas de sol. A temperatura fica entre 16°C pela manhã e 22°C durante a tarde. Não há previsão de chuva significativa para hoje.

Na quarta-feira (23), o cenário se mantém semelhante: nuvens baixas ao amanhecer, com o sol aparecendo de forma tímida ao longo do dia. A máxima chega a 21°C e há baixa chance de chuva.

Já na quinta-feira (24), o tempo muda. Uma frente fria deve avançar pela região, trazendo chuva em boa parte do dia. Há risco de trovoadas localizadas e aumento na umidade. Os termômetros devem variar entre 18°C e 24°C.

Na sexta-feira (25), a previsão aponta para mais um dia de instabilidade. São esperadas pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. A máxima será de 23°C, e o clima fica mais abafado.

O sábado (26) começa com nuvens baixas, mas pode haver aberturas de sol ao longo do dia. A chuva dá uma trégua, mas o céu continua encoberto em boa parte do tempo. Temperaturas entre 17°C e 23°C.

No domingo (27), o clima segue firme durante a manhã, com aumento de nuvens à tarde. Existe a possibilidade de pancadas isoladas no final do dia. Máxima prevista de 24°C.