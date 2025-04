Nesta quinta-feira (24), Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Prefeitura de Juiz de Fora inaugura a Central de Libras da cidade. A cerimônia será realizada às 10h30, na sede do novo espaço, localizado na Rua Halfeld, 450, 7º andar, no Centro.

A Central de Libras será administrada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedese). O serviço funcionará mediante agendamento, que pode ser feito presencialmente, via WhatsApp pelo número (32) 3690-7352, por telefone — também pelo mesmo número, voltado para familiares ouvintes — ou pelo e-mail centraldelibras@pjf.mg.gov.br.

O principal objetivo do espaço é promover a acessibilidade comunicacional, atuando como ponte entre pessoas surdas, com deficiência auditiva, surdo-cegas e ouvintes. A intermediação será feita por profissionais especializados em tradução e interpretação Libras/Português, garantindo que as barreiras linguísticas sejam superadas, especialmente no acesso a serviços públicos essenciais.

