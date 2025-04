A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) irá realizar duas manutenções programadas, com interrupção de energia elétrica, nesta quarta-feira (23). Uma delas foi solicitada pela própria Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), para execução de serviços na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Belmiro Braga, que terá seu funcionamento suspenso.

Os trabalhos acontecem de 8 às 12 horas e, com isso, terão o abastecimento comprometido parte das seguintes localidades: Boa Vista, Bom Pastor, Centro, Cidade Jardim, Cruzeiro do Sul, Ipiranga, Jardim América, Jardim Bela Aurora, Mundo Novo, Nossa Senhora do Líbano, Alto dos Passos, Poço Rico, Santa Cecília, Santa Luzia, São Mateus, Teixeiras, Vila Furtado de Menezes, Vila Ideal, Vila Kennedy, Vila Olavo Costa, Vila Ozanam, Valparaíso e, ainda, Granjas Primavera, Granjas Santo Antônio, Loteamento Dom Caetano, Parque Atlanta e Vale dos Pinheiros.

A outra manutenção que será feita pela Cemig acontece de 9h30 às 16h30 também na quarta-feira, 23, e irá afetar a região onde está localizada a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Democrata, comprometendo o abastecimento do bairro. Em ambos os casos, as unidades da Cesama voltarão a funcionar assim que a energia elétrica for restabelecida. A Cesama pede a compreensão dos moradores das regiões afetadas para que economizem água até a regularização total do abastecimento.





Tags:

abastecimento de água | água