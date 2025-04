A PJF inaugura nesta quinta-feira (24), a nova sede do Cras Leste Vitorino Braga. O espaço, que passou por obras de revitalização, ganhou ampliação das salas e troca do telhado. A unidade está localizada na Praça Teotônio Vilela, no bairro Vitorino Braga.

Nesta quarta-feira (23), o atendimento estará suspenso na sede provisória por conta da mudança.

Todas as unidades do Cras passaram a funcionar em novo horário: das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os centros oferecem atendimento individual e em grupo, serviços do Cadastro Único, além de encaminhamentos para ações voltadas a crianças, adolescentes e idosos.

