A EMCASA - Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva de Juiz de Fora divulgou Edital de Leilão de treze lotes localizados em seis bairros da cidade. Os terrenos disponíveis variam em tamanho, com metragens que vão de 150 a 701,90 metros quadrados.

Os interessados em participar do leilão devem estar atentos às condições de pagamento e ao lance mínimo de cada lote, que está disposto no Anexo 1 do Edital publicado. As pessoas que tiverem interesse na aquisição de qualquer um dos lotes, devem apresentar a proposta de lance, devidamente preenchida, juntamente com os outros documentos listados no Edital, a partir da data de 09/05/2025, até o dia de 09/06/2025 na sede da EMCASA.



Critérios para Participação

Para se habilitar ao leilão, os candidatos devem atender a alguns requisitos, incluindo:

1. Renda familiar de até cinco salários mínimos.

2. Certidão negativa de propriedade de imóveis emitida pelos Cartórios de Registro de Imóveis de Juiz de Fora.

3. Comprovação de residência em Juiz de Fora por pelo menos cinco anos.

4. Comprometimento da renda familiar não superior a 30% para o pagamento das parcelas.



Critérios de Seleção

Em caso de empate nas propostas, a seleção será feita com base em critérios como a condição de arrimo de família da mulher, o número de filhos menores de 12 anos e a intenção de construir moradia para duas famílias com vínculos de parentesco no mesmo lote.

Este último item chama a atenção para a decisão da direção da Companhia em facilitar o acesso aos lotes. Ao permitir que duas famílias, com laços de parentesco, possam fazer uma proposta única de aquisição dos terrenos, a EMCASA amplia o caminho para que mais pessoas consigam realizar o sonho da casa própria.

Documentação Necessária

Os candidatos devem apresentar uma série de documentos, incluindo cópias de identidade, CPF, comprovantes de renda e, dependendo da situação, certidões de estado civil. É importante ressaltar que tanto o candidato quanto o cônjuge não podem ter restrições cadastrais, exceto em casos de pagamento integral à vista.





