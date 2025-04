Na próxima quinta-feira, 24, às 19h30, a Câmara Municipal de Juiz de Fora vai homenagear 22 profissionais que atuam em segurança pública e privada com a Medalha Alferes Tiradentes 2025. O Legislativo reconhece todos os anos o trabalho e a dedicação de profissionais da área atuantes em Juiz de Fora. A medalha foi instituída por meio da Resolução nº 1.338, de 18 de dezembro de 2019. A cerimônia será transmitida ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35.1. Alferes Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier nasceu na Fazenda do Pombal, no Distrito de Ritápolis, próximo a São João del Rei, no estado de Minas Gerais.

Com a morte prematura dos pais, Tiradentes ficou sob a tutela de seu padrinho, que era cirurgião. Joaquim José da Silva Xavier exerceu as funções de tropeiro, minerador, comerciante e dentista, a qual lhe deu o nome de Tiradentes.

História

Os anos de 1788 e 1789 simbolizaram o auge da crise relativa à tributação exigida pela Coroa portuguesa, no governo de Visconde de Barbacena, época em que Tiradentes, juntamente com os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, organizou uma conspiração contra o governo de Barbacena.

O intuito era livrar-se da pressão econômica lusitana, encarnada nas pessoas dos governadores da capitania. Essa conspiração ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Tiradentes foi considerado o mais radical entre os inconfidentes, tendo inclusive elaborado um plano para matar o governador Visconde de Barbacena. Mas isso lhe custou o julgamento, a morte por enforcamento, além do posterior esquartejamento: em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira.

A data se tornou feriado nacional. Ele foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. Foi executado como criminoso, mas se tornou herói brasileiro após a Independência, em 1822.

Confira a lista de homenageados de 2025

Alexandre Baptista de Oliveira

Carolina Gonçalves Magalhães

Erica Aparecida Belatrix Novais

Flávio Loures de Barros

Gerson José Apolinário

Jean de Assis Bento

Jenniffer Heredia Reis Silva

João Paulo Vieira Pereira

Joviano Elias de Souza Assis

Lucas Rodrigues Dutra

Luciane Andréia de Toledo

Luiz Eduardo da Silva

SchmitzMarcilene Baptista

Marco Antonio Felicio da Silva

Michel Carvalho de Oliveira

Rodrigo Henrique de Melo Mendes

Rogério Woyame

Ronaldo Jesuino

Sheila Aparecida Pedrosa de Melo Oliveira

Túlio Ferreira da Cunha

Wanderson Pires

Wastein Silva Damasceno