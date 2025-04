No Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, comemorado nesta quinta-feira (24) Juiz de Fora inaugurou a Central de Libras. O espaço administrado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedese), funciona na Rua Halfeld, 450/ 7º Andar (Centro) e o atendimento será realizado por agendamento presencial, por whatsapp (32 3690-7352) ou por telefone para familiar ouvinte (3690-7352) ou pelo e-mail centraldelibras@pjf.mg.gov.br

O serviço é essencial para promover a inclusão e acessibilidade comunicativa e sua principal função é intermediar a comunicação entre pessoas surdas, pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdo-cegas e ouvintes. Por meio de profissionais qualificados em Libras/Português, a Central irá eliminar barreiras linguísticas.

O Diretor Estadual de Políticas para Pessoas com Deficiência da Sedese, Daniel Araújo, destacou que Juiz de Fora é a segunda cidade mineira que conta com uma Central de Libras, a primeira é a capital Belo Horizonte. “O Estado está sensível a essas políticas temáticas e precisamos a cada dia ampliar este trabalho para uma proximidade maior”.

O presidente da Associação dos Surdos de Juiz de Fora, Gustavo Albuquerque, destacou o empenho da comunidade para esta conquista. “Há muitos anos temos lutado por isso. É muito angustiante você não conseguir se comunicar e conseguir resolver problemas do cotidiano, aos poucos vamos diminuindo as barreiras”.

Já o presidente da Associação dos Surdos de Minas Gerais, Igor Rodrigues, disse que trata-se de um marco que traz orgulho. “É garantia de direitos e de acessibilidade, fruto de um longo trabalho que foi desenvolvido em conjunto”.

Segundo a presidente municipal do Conselho da Pessoa com Deficiência e gerente do Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência da SEDH, Rita Petronilho, a Lei 10.436 /2012 é celebrada com a abertura do espaço. “A norma oficializa a Libras como a língua oficial, a língua de comunicação e expressão dos surdos. Ressalto a importância do Conselho para articular essas políticas junto ao Poder Público”.