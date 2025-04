Neste final de semana, o tempo em Juiz de Fora será marcado por instabilidade e temperaturas amenas. No sábado, dia 26, há previsão de tempestades ao longo do dia, com mínima de 18°C e máxima de 23°C. O Inmet emitiu um alerta laranja de chuvas intensas válido até a manhã de sábado, o que indica risco de alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Já no domingo, dia 27, o tempo deve continuar instável, com pancadas de chuva previstas principalmente durante a tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 26°C.