Durante a Operação Força Total 14, realizada na tarde desta sexta-feira (25), policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Especializada (1º Pelotão de Choque) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe já tinha informações sobre o comércio de entorpecentes na Rua Doutor Augusto Eckman, número 635. Com base nisso, os militares organizaram uma ação tática para abordar suspeitos e apreender materiais ilícitos no local.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e capturado pelos policiais. Durante a abordagem, foram encontrados com ele:

117 pinos de cocaína;

98 pedras de crack;

54 buchas de maconha;

08 papelotes de cocaína;

R$ 1.484,00 em dinheiro.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil.

