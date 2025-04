Na manhã deste sábado (26), um acidente envolvendo um carro e um ônibus urbano deixou seis militares da Escola de Sargentos das Armas (EsSA) feridos em Juiz de Fora. A batida frontal ocorreu na Rua José Lourenço Kelmer, em frente à entrada do Condomínio Granville, no bairro São Pedro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas ocupavam um Nissan Sentra. Não houve vítimas presas às ferragens, mas o impacto provocou ferimentos de diversas gravidades. Duas mulheres, de 21 e 22 anos, sofreram Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave. Outra mulher, também de aproximadamente 21 anos, teve fratura na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Três homens, todos com cerca de 23 anos, apresentaram escoriações.

Quando as equipes de resgate chegaram, as vítimas estavam deitadas no chão, recebendo os primeiros cuidados de populares. A Polícia Militar já estava no local, controlando o trânsito, que ficou interditado por cerca de uma hora e meia.

O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento pré-hospitalar inicial, estabilizou o cenário, desligou a bateria do carro para prevenir riscos e espalhou serragem na pista para evitar incêndios. As vítimas foram então entregues às equipes do SAMU, que enviou três ambulâncias para a ocorrência. Posteriormente, todas foram encaminhadas para unidades hospitalares da cidade.

