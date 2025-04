A Prefeitura de Juiz de Fora comunicou o fechamento da Passagem de Nível no Bairro Poço Rico, na Rua Pinto de Moura, na altura da rua da Bahia, no último sábado (26)

De acordo com o Executivo, anteriormente, atendendo ao clamor da população daquele bairro e à reivindicação da Câmara Municipal, a Prefeitura de Juiz de Fora, unilateralmente, praticou, em janeiro de 2021, a abertura de referida passagem, cuja implantação resultava de determinação contratual, lavrada com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em 2011, como condição posta à Cidade para que fosse edificado o atual Viaduto Professor Renato José Abramo.

A passagem de nível ficou aberta para trânsito de veículos e pedestres de Janeiro de 2021 até agora.

O Município recebeu, em 27 de março passado, uma intimação do DNIT estabelecendo que a passagem deveria voltar a ser bloqueada até o próximo dia 26 de abril, sob pena de restituição do total do valor investido na construção do viaduto, com correção monetária e multa correspondente. O mesmo posicionamento consta também de expediente emitido pelo Tribunal de Contas da União.

Desde que recebeu o comunicado do DNIT, a Prefeitura veio estudando alguma alternativa ao fechamento da Passagem; infelizmente, a conclusão jurídica é de que não resta outra opção a não ser cumprir o contratado.

Por esta razão, a Prefeitura de Juiz de Fora informa que, a partir do próximo sábado , 26 de Abril, acata a determinação do DNIT, relativa ao fechamento da passagem de nível acima mencionada.

Informa também que não faltarão esforços para que venham a ser reduzidos os inconvenientes introduzidos por essa alteração do trânsito.