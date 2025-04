A semana começou com tempo instável em Juiz de Fora. Segundo informações do INMET, a cidade está sob alerta amarelo de chuvas intensas até a manhã de terça-feira (29). A previsão indica pancadas de chuva e ventos fortes nos primeiros dias da semana, exigindo atenção redobrada da população.

Nesta segunda-feira (28), o tempo permanece parcialmente ensolarado, com aumento de nuvens e possibilidade de tempestades ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 27°C.

Na terça-feira (29), o clima fica mais ameno, com máxima de 21°C e mínima de 15°C. Apesar da queda nas temperaturas, ainda há chances de chuvas isoladas.

A quarta-feira (30) segue o padrão, com possibilidade de pancadas de chuva e temperaturas semelhantes: máxima de 21°C e mínima de 15°C. Já na quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, o tempo deve continuar instável, com previsão de algumas pancadas e máxima de 22°C.

A partir de sexta-feira (2), a tendência é de melhora: o sol deve aparecer entre nuvens, e o fim de semana promete ser mais estável. As temperaturas devem ficar em torno dos 22°C, com mínimas em torno dos 14°C a 15°C.